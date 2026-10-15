Guardiola bị sốc khi Man City thua đậm. Ảnh: Reuters.

Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Guardiola trở lại Etihad sau khi chia tay đội hồi tháng 5. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận được sự chào đón nồng nhiệt trước giờ bóng lăn, khi người hâm mộ dành sự tri ân cho một trong những HLV thành công nhất lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên, bầu không khí tại sân Etihad nhanh chóng thay đổi khi PSG liên tiếp trừng phạt những sai lầm của đội chủ nhà. Phút 13, Desire Doue mở tỷ số bằng cú sút chìm đánh bại Gianluigi Donnarumma, thủ môn từng khoác áo PSG.

Trong nửa giờ thi đấu, đội bóng nước Anh đã thua 0-3 trước PSG. Lúc này, các cổ động viên đội khách tỏ ra phấn khích, đồng loạt quay lưng về phía sân và nhún nhảy theo điệu Poznan.

Trái ngược với sự hứng khởi của các CĐV đến từ Pháp, Guardiola được ghi lại hình ảnh ngồi trên khán đài, lấy tay che miệng trong sự kinh ngạc. Với nhà cầm quân từng đưa Man City lên đỉnh châu Âu, đây là khoảnh khắc khó nuốt trôi.

Erling Haaland là người ghi cú đúp cho Man City, nhưng không thể giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại 2-4. Trận thua này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Champions League theo nội dung nguồn tin. Đội bóng nước Anh sẽ tiếp đón AEK vào ngày 20/10.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.