Gu thời trang kín tiếng của Harry Kane

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng diễn ra ở London ngày 26/10, Harry Kane xuất hiện trong bộ tuxedo đen mang phong cách cổ điển. Theo GQ, trang phục của tiền đạo Bayern Munich đến từ Thom Sweeney, gây chú ý với phần ve áo nhọn, hàng khuy bọc satin và giày da được đánh bóng. Tổng thể không có nhiều chi tiết phô trương, phù hợp với hình ảnh điềm đạm mà cầu thủ 33 tuổi xây dựng trong nhiều năm.

Đó cũng là đêm đáng nhớ trong sự nghiệp của Kane. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng sau Michael Owen vào năm 2001, theo Reuters.

Trong khi những bàn thắng đưa Kane lên đỉnh cao bóng đá, phong cách của anh lại thu hút sự quan tâm theo cách khác. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2021, tiền đạo người Anh tiết lộ rằng vợ Kate Goodland quyết định chuyện ăn mặc của mình.

Harry Kane trung thành với trang phục tối giản, trang trọng khi lên sân khấu nhận Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Phong cách tối giản của Harry Kane

Kane không thuộc nhóm cầu thủ thường xuyên thử nghiệm với màu sắc nổi bật hay những thiết kế thời trang gây tranh luận. Trong cuộc trò chuyện với GQ, anh mô tả phong cách cá nhân khá nhất quán qua nhiều năm, chủ yếu xoay quanh áo phông, quần jeans, áo bomber, áo cổ lọ, giày thể thao và boots.

“Tôi không thích bị nhận ra khi xuống phố. Tôi cố gắng giữ hình ảnh kín đáo và trung thành với những màu sắc trung tính”, Kane chia sẻ với GQ.

Ở những dịp cần ăn mặc trang trọng, cầu thủ này ưu tiên suit vừa vặn. Anh cho biết không có nhiều cơ hội diện đồ cầu kỳ, nhưng một bộ suit được cắt may phù hợp có thể khiến người mặc cảm thấy tự tin. Lựa chọn tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tiếp tục phản ánh quan điểm đó.

Thực tế, Kane có kinh nghiệm hợp tác với các nhà thiết kế và stylist từ trước khi trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng. Theo website của stylist Dan Rhone, 2 bên bắt đầu làm việc cùng nhau từ năm 2017, khi Rhone phụ trách trang phục cho Kane trong các chiến dịch thương mại và sự kiện bên ngoài sân cỏ. Những dịp hợp tác bao gồm thảm đỏ, lễ nhận huân chương MBE tại Cung điện Buckingham và đám cưới của cầu thủ.

Trong các lần xuất hiện trước công chúng, Kane từng mặc thiết kế của Thom Sweeney, Gieves & Hawkes, Alexander McQueen và Tom Ford. Những lựa chọn này đều có cấu trúc rõ ràng, chú trọng độ vừa vặn và không phụ thuộc vào xu hướng nhất thời.

Bộ tuxedo tại Quả bóng Vàng vì vậy không phải bước chuyển bất ngờ trong phong cách của Kane. Đó là sự tiếp nối hình ảnh mà anh theo đuổi trong nhiều năm, khi trang phục trang trọng được xem như một phần của diện mạo chuyên nghiệp.

Harry Kane duy trì phong cách thoải mái, tối giản trong đời sống hàng ngày. Ảnh: @harrykane/IG.

Vợ đứng sau lựa chọn trang phục của Harry Kane

Sự tiết chế này cũng xuất hiện trong cách Kane lựa chọn trang phục thường ngày. Anh từng chia sẻ với GQ rằng tủ đồ không thay đổi quá nhiều theo thời gian, dù ngày càng tiếp cận những thương hiệu tốt hơn.

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện thời trang của Kane không nằm ở nhãn hiệu trên bộ tuxedo, mà ở người cùng anh đưa ra quyết định trước khi bước ra khỏi nhà.

Kane khẳng định rằng vợ là người có tiếng nói cuối cùng về những gì anh mặc. Theo cầu thủ này, Kate từng nhìn thấy anh diện vài món đồ, rồi góp ý về việc không nên mặc lại.

Nếu thực sự yêu thích một món đồ, anh vẫn có thể kiên quyết bảo vệ lựa chọn của mình. Tuy nhiên, Kane cũng nhanh chóng nhắc đến câu nói quen thuộc: “Vợ vui thì đời vui”.

Chia sẻ này cho thấy vai trò của Kate không đơn thuần là đồng hành với chồng tại các sự kiện. Trong đời sống hàng ngày, cô còn tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn trang phục và giúp Kane định hình diện mạo trước công chúng.

Kane và Kate biết nhau từ thời thơ ấu và kết hôn vào năm 2019. Cầu thủ này cũng cho biết thường sử dụng dịch vụ của thợ làm tóc do vợ giới thiệu. Anh ưu tiên những lựa chọn quen thuộc, đáng tin cậy, thay vì liên tục thay đổi hình ảnh.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ sử dụng thời trang như phương tiện xây dựng thương hiệu cá nhân, Kane chọn cách tiếp cận kín đáo hơn, song gây ấn tượng nhờ mối liên hệ mật thiết với vợ trong quá trình định hình phong cách.

Vợ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng phong cách cá nhân của Harry Kane. Ảnh: @harrykane/IG.