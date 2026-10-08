Gu đồng hồ của những người giàu nhất thế giới

Đáng chú ý, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, không phải tỷ phú nào cũng lựa chọn những chiếc đồng hồ có giá hàng trăm nghìn USD. Có người chuộng những mẫu đồng hồ cao cấp và mang tính biểu tượng nhưng cũng có người chỉ cần một chiếc đồng hồ đơn giản, phù hợp với phong cách cá nhân.

Paul Altieri, CEO nền tảng giao dịch đồng hồ đã qua sử dụng Bob’s Watches, cho biết nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới là những người yêu thích đồng hồ. Tuy nhiên, lựa chọn của họ rất khác nhau.

Chẳng hạn, Bill Gates từng được biết đến với sở thích sử dụng những mẫu Casio có giá chỉ khoảng 50 USD. Trong khi đó, một số tỷ phú khác lại lựa chọn các thương hiệu cao cấp như Omega, Richard Mille hay Rolex.

Theo Victoria Hitchcock, chuyên gia tư vấn phong cách sống, thời trang và thương hiệu cá nhân tại khu vực Vịnh San Francisco, các lãnh đạo doanh nghiệp thường quan tâm đến tính độc đáo khi lựa chọn đồng hồ. Một thiết kế khác biệt có thể giúp họ thể hiện dấu ấn cá nhân.

Khi ngày càng xuất hiện nhiều trước công chúng, những doanh nhân này cũng chú ý hơn đến trang phục, phụ kiện và hình ảnh cá nhân.

Elon Musk và những chiếc đồng hồ mang dấu ấn không gian

Elon Musk sở hữu khối tài sản đủ để theo đuổi những dự án tham vọng ngoài Trái đất nhưng gu đồng hồ của ông lại tương đối kín đáo.

Ảnh: Instagram Elon Musk.

Một trong những mẫu đồng hồ thường được nhắc đến khi nói về Musk là Rolex GMT-Master II “Pepsi”, với vành bezel hai màu xanh - đỏ đặc trưng.

Đáng chú ý hơn là TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, mẫu đồng hồ được SpaceX và TAG Heuer hợp tác sản xuất năm 2012.

Mẫu đồng hồ này ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm phi hành gia Mỹ John Glenn trở thành người Mỹ đầu tiên bay quanh Trái đất vào năm 1962. Mặt số và mặt sau đồng hồ đều có hình ảnh tên lửa SpaceX, với số lượng giới hạn 2.012 chiếc.

Thiết kế sử dụng mặt số màu trắng, các chi tiết hiển thị rõ ràng và dây da. Mẫu đồng hồ vừa mang phong cách thể thao, thực dụng, vừa giữ được vẻ cổ điển.

Musk cũng từng được bắt gặp đeo Richard Mille RM 029, mẫu đồng hồ có giá bán trên thị trường khoảng 250.000 USD.

RM 029 sở hữu vỏ và vành bằng titan màu xám, mặt số đen, kim màu bạc cùng dây cao su đen. Đồng hồ có chức năng hiển thị giờ, phút, giây và lịch ngày cỡ lớn. Một trong những điểm đáng chú ý là thiết kế lịch ngày tại vị trí 4 giờ.

Trước đó, trong những năm đầu Tesla hoạt động, Musk từng xuất hiện với Omega Seamaster Aqua Terra. Đây là mẫu đồng hồ thể thao có thiết kế tương đối thanh lịch, mặt số 41 mm, dây thép không gỉ và khả năng chống nước ở độ sâu 150 m.

Tim Cook trung thành với Apple Watch

Khác với Musk, Tim Cook không lựa chọn những thương hiệu đồng hồ cơ cao cấp. Cựu CEO Apple thường xuyên xuất hiện với Apple Watch, kết hợp nhiều loại dây đeo với màu sắc khác nhau.

Qua những hình ảnh gần đây, mẫu đồng hồ ông sử dụng được cho là Apple Watch Ultra 2, có giá khoảng 800 USD.

Việc Tim Cook lựa chọn Apple Watch cũng phần nào phù hợp với hình ảnh của một lãnh đạo gắn bó lâu năm với công nghệ. Thay vì một chiếc đồng hồ cơ truyền thống, ông sử dụng thiết bị thông minh có nhiều tính năng phục vụ công việc và cuộc sống hàng ngày.

Jeff Bezos gắn bó nhiều năm với chiếc Ulysse Nardin

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos lại có lựa chọn khá khác biệt. Trong nhiều năm, ông thường xuyên đeo Ulysse Nardin Dual Time, một mẫu đồng hồ không thuộc nhóm những sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường.

Chiếc đồng hồ có kích thước 42 mm, vỏ và dây bằng thép không gỉ, mặt số màu bạc kết hợp các chi tiết màu xanh. Kim và cọc số được phủ vật liệu phát quang.

Ulysse Nardin Dual Time sử dụng bộ máy cơ tự động UN-24 do hãng phát triển, có thời gian trữ cót khoảng 42 giờ. Đồng hồ được trang bị chức năng GMT, cho phép theo dõi hai múi giờ và có khả năng chống nước ở độ sâu 100 m.

Theo Business Insider, mẫu đồng hồ này hiện đã ngừng sản xuất và có giá trị khoảng 12.900 USD.

Warren Buffett và chiếc Rolex “President”

Warren Buffett cũng là một cái tên nổi tiếng trong giới tỷ phú có niềm yêu thích với đồng hồ. Nhà đầu tư huyền thoại sở hữu nhiều mẫu Rolex, trong đó Rolex Day-Date được cho là một trong những chiếc ông thường xuyên sử dụng.

Rolex Day-Date còn được biết đến với biệt danh “President”, một trong những mẫu đồng hồ biểu tượng của thương hiệu Thụy Sĩ. Trong lịch sử, mẫu đồng hồ này từng xuất hiện trên cổ tay nhiều tổng thống Mỹ, trong đó có Lyndon B. Johnson, Gerald Ford và Donald Trump.

Buffett hiếm khi được nhìn thấy mà không có chiếc Rolex Day Date President bằng vàng trên tay. Chiếc đồng hồ cao cấp này trị giá 34.050 USD.

Phiên bản Buffett thường đeo có vỏ bằng vàng 18K, vành đồng hồ dạng khía cùng dây đeo President đặc trưng. Mặt số màu bạc kết hợp logo vương miện Rolex, kim và cọc số La Mã màu vàng.

Chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy cơ tự động Calibre 3255, một trong những bộ máy cao cấp của Rolex.

Điểm đáng chú ý trong thú chơi đồng hồ của những người giàu nhất thế giới là không có một công thức chung.

Có người lựa chọn những thương hiệu xa xỉ với giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD. Có người lại trung thành với một chiếc đồng hồ có giá chỉ vài chục USD. Một số người tìm kiếm những thiết kế hiếm và độc đáo, trong khi những người khác ưu tiên sự tiện dụng.

Với họ, chiếc đồng hồ trên cổ tay đôi khi không nằm ở giá trị vật chất. Đó có thể là một món đồ gắn với sở thích cá nhân, một kỷ niệm, một lĩnh vực họ quan tâm hoặc đơn giản là phụ kiện phù hợp với phong cách sống.