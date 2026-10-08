GTINX, VPI và VTI hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số

Sự hợp tác giữa VPI, GTINX và VTI hứa hẹn phát huy tối đa lợi thế bổ trợ của cả ba đơn vị. Mối quan hệ chiến lược này gắn kết chặt chẽ ba mũi nhọn: hạ tầng an ninh mạng (GTINX), chuyên môn nghiên cứu và dữ liệu năng lượng (VPI), cùng năng lực công nghệ vượt trội như AI, Cloud, IoT và phần mềm (VTI).

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc GTINX Hoàng Việt Anh khẳng định, GTINX sẽ đồng hành cùng VPI và VTI để hiện thực hóa các giải pháp chuyển đổi số, đồng thời tập trung nghiên cứu, phát triển hạ tầng công nghệ và an toàn an ninh mạng. Lãnh đạo GTINX kỳ vọng Biên bản ghi nhớ này sẽ là bệ phóng vững chắc giúp các bên phát huy tối đa tiềm lực, kinh nghiệm, từ đó từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

Viện trưởng VPI Nguyễn Văn Tư cho biết, việc ký kết Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hợp tác giữa ba đơn vị, trên cơ sở phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và năng lực triển khai các giải pháp công nghệ.

Lãnh đạo VPI trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trong quá trình xây dựng định hướng hợp tác, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác, triển khai các chương trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng.

Chủ tịch HĐQT VTI Trần Xuân Khôi cho biết, đơn vị sẽ huy động nguồn nhân lực chất lượng cao để cùng các bên triển khai kỹ thuật, phát triển giải pháp và tích hợp hệ thống. Ông nhấn mạnh, VTI sẽ đảm bảo tối đa các yêu cầu bảo mật, sẵn sàng đồng hành toàn diện cùng các đối tác để hiện thực hóa các chương trình hợp tác tương lai.

Toàn cảnh cuộc trao đổi giữa ba đơn vị trước lễ ký bản ghi nhớ hợp tác.

Đánh giá việc hình thành liên danh là bước tiến tích cực trong việc kết nối và phát huy năng lực của các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác công nghệ, ông Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM cho biết, sự hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI tạo cơ sở để triển khai các chương trình, giải pháp công nghệ số và mở ra khả năng ứng dụng rộng hơn trong hoạt động quản trị, sản xuất, vận hành và chuyển đổi số của PETROVIETNAM cũng như ngành công nghiệp năng lượng trong thời gian tới.

Sự hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI được kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu tri thức chuyên ngành - phát triển công nghệ và giải pháp số - tích hợp hạ tầng, bảo mật - triển khai và vận hành hệ thống. Đây là cơ sở để Liên danh GTINX - VPI - VTI nghiên cứu và phát triển các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao, đáp ứng các yêu cầu đặc thù về dữ liệu, độ tin cậy, an toàn và an ninh trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.

Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX), tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an. Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc PETROVIETNAM, có nền tảng nghiên cứu chuyên sâu trên toàn chuỗi công nghiệp - năng lượng, từ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, an toàn - môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí đến các lĩnh vực năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng. Công ty Cổ phần VTI (VTI) có thế mạnh trong phát triển phần mềm, chuyển đổi và hiện đại hóa hệ thống, AI/GenAI, điện toán đám mây, IoT và hệ thống nhúng, tự động hóa doanh nghiệp, an ninh mạng và các nền tảng quản trị doanh nghiệp.