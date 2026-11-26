Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 23/11, Cổng Nhân đạo số Quốc gia chính thức ra mắt thí điểm. Hệ thống do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Toàn cầu, Bộ Công an (GTINX) chủ trì xây dựng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý, nhằm kết nối nhu cầu trợ giúp với các nguồn lực xã hội và điều phối hoạt động nhân đạo đồng bộ trên toàn quốc.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra ngày 23/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã ấn nút khai trương Cổng Nhân đạo số quốc gia.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động nhân đạo: lấy con người làm trung tâm, chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa; công tác nhân đạo phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, Hội cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản đồ và nền tảng số để nhận diện nhu cầu, cảnh báo sớm, hạn chế trùng lặp và điều phối nguồn lực. Chuyển đổi số phải giúp hoạt động của Hội nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm chi phí trung gian, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Cụ thể hóa định hướng đó, GTINX đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Cổng Nhân đạo số Quốc gia – hạ tầng số kết nối thông tin, nguồn lực và các chủ thể tham gia hoạt động nhân đạo trên toàn quốc.

Trong đó, GTINX chủ trì nghiên cứu nghiệp vụ, thiết kế và phát triển hệ thống; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý, khai thác và vận hành. Trọng tâm của Cổng là cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất về tổ chức Hội, hội viên, tình nguyện viên, người cần trợ giúp, các chương trình và nguồn lực xã hội. Người dân có thể gửi yêu cầu trợ giúp trực tuyến; nhà hảo tâm lựa chọn chương trình đã được xác minh để đóng góp; tình nguyện viên đăng ký tham gia; các cấp Hội tiếp nhận, xác minh, phê duyệt và theo dõi toàn bộ quá trình hỗ trợ.

Cổng Nhân đạo số Quốc gia chính thức ra mắt, nhằm kết nối nhu cầu trợ giúp với các nguồn lực xã hội và điều phối hoạt động nhân đạo đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn lập thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Công cụ điều hành trực tuyến giúp các cấp Hội theo dõi số người cần trợ giúp, mức độ đáp ứng, tiến độ huy động và phân bổ nguồn lực. Cơ chế phân quyền theo vai trò, địa bàn cùng việc ghi nhận quá trình xử lý góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bản đồ số nhân đạo do GTINX phát triển, tích hợp các lớp dữ liệu về tổ chức Hội, tình nguyện viên, người cần trợ giúp, điểm cứu trợ và nguồn lực thiết yếu tại từng địa bàn, giúp các cấp Hội nhận diện khu vực thiếu nguồn lực và lựa chọn phương án điều phối phù hợp. Khi xảy ra thiên tai, thảm họa, bản đồ hỗ trợ cập nhật tình hình, kết nối các điểm sơ tán, cứu trợ, hạn chế tình trạng hỗ trợ trùng lặp hoặc bỏ sót khu vực cần ưu tiên.

Trong hoạt động nhân đạo, niềm tin là nguồn lực quý giá nhất. Vì vậy, hệ thống chú trọng công khai, minh bạch: nhà hảo tâm có thể theo dõi mục tiêu huy động, tiến độ đóng góp và kết quả hỗ trợ; dữ liệu cá nhân của người được trợ giúp được quản lý theo nguyên tắc phân quyền và chia sẻ có kiểm soát.

Thời gian tới, Cổng sẽ mở rộng Chợ Nhân đạo số, kết nối nhu cầu hàng hóa đã được xác minh với nhà hảo tâm và doanh nghiệp đồng hành; nghiên cứu các giải pháp tài chính số giúp người có nhu cầu bảo đảm sinh kế lâu dài; đồng thời tích hợp các hội chuyên biệt để hỗ trợ đúng từng nhóm người yếu thế trên cơ sở dữ liệu đã được phân lớp. Đó là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa chỉ đạo chuyển từ cứu trợ tình thế sang mô hình hỗ trợ nhân đạo chủ động, kịp thời và bền vững.

Người dân có thể truy cập Cổng Nhân đạo số Quốc gia tại nhandaosoquocgia.org.vn để tìm hiểu thông tin, gửi yêu cầu trợ giúp hoặc tham gia các hoạt động nhân đạo trên hệ thống.