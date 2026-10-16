GTA VI thu gần 600 triệu USD doanh thu từ đơn đặt trước

PlayStation chiếm ưu thế về doanh thu đặt trước GTA VI

Theo số liệu được một số trang tin dẫn lại từ công ty phân tích thị trường Sensor Tower, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã đạt doanh thu đặt trước gần 600 triệu USD. Nếu chính xác, con số này cho thấy sức hút thương mại lớn của trò chơi do Rockstar Games phát triển trước thời điểm ra mắt.

Các số liệu được công bố cho thấy GTA VI đã ghi nhận hơn 6 triệu bản đặt trước trên hai hệ máy PlayStation 5 và Xbox Series X|S. Trong đó, nền tảng PlayStation của Sony chiếm phần lớn doanh thu và số lượng đơn hàng.

Cụ thể, PlayStation 5 được cho là đã ghi nhận khoảng 4,51 triệu bản đặt trước, tương ứng hơn 441 triệu USD doanh thu. Trong khi đó, Xbox Series X|S đạt khoảng 1,57 triệu bản, mang về 153 triệu USD và chiếm gần 26% tổng doanh thu.

GTA VI ghi nhận doanh thu ước tính gần 600 triệu USD trên PlayStation và Xbox. Ảnh: Sensor Tower.

Sự chênh lệch này cho thấy PlayStation có thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Rockstar Games, đặc biệt khi GTA VI dự kiến phát hành trên các hệ máy console trước khi có phiên bản dành cho máy tính cá nhân.

Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ người chơi lựa chọn phiên bản có giá cao. Theo báo cáo được dẫn lại, khoảng 89% đơn đặt trước thuộc về phiên bản Ultimate Edition với mức giá 100 USD.

Nếu những thống kê này phản ánh đúng tình hình kinh doanh, GTA VI có thể tạo ra nguồn thu đáng kể ngay trong giai đoạn mở bán sớm, trước khi Rockstar chính thức đưa trò chơi ra thị trường.

GTA VI được kỳ vọng lập kỷ lục doanh số

Bên cạnh doanh thu đặt trước, chi phí quảng bá cũng thu hút sự quan tâm. Một số báo cáo ước tính Rockstar đã chi khoảng 150 triệu USD cho các chiến dịch tiếp thị GTA VI.

Với mức doanh thu đặt trước gần 600 triệu USD được đề cập, trò chơi có thể tạo ra nguồn thu tương đương gần bốn lần ngân sách quảng bá ước tính. Tuy nhiên, doanh thu không đồng nghĩa với lợi nhuận, bởi Rockstar và Take-Two Interactive còn phải tính đến chi phí phát triển, phân phối và vận hành.

GTA VI được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn game của năm 2026. Ảnh: Rockstar.

Các dự báo được dẫn lại cũng cho rằng GTA VI có khả năng tiêu thụ khoảng 25 triệu bản trong ngày đầu phát hành và đạt 85 triệu bản sau hai tháng. Đây vẫn là những ước tính, chưa phải kết quả kinh doanh thực tế.

GTA VI là phần tiếp theo của thương hiệu Grand Theft Auto, một trong những dòng trò chơi thành công nhất của Rockstar Games. Sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ khiến sản phẩm trở thành tâm điểm của thị trường trò chơi điện tử.

Dù vậy, Rockstar Games và Take-Two Interactive chưa xác nhận các số liệu đặt trước nêu trên. Vì thế, doanh thu gần 600 triệu USD cùng những dự báo doanh số vẫn cần được kiểm chứng bằng thông tin chính thức từ nhà phát hành.