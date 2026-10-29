GTA VI rò rỉ dung lượng tải xuống tới 210 GB: Thách thức lớn cho bộ nhớ SSD của máy PS5

Grand Theft Auto VI (GTA VI) – một trong những dự án trò chơi điện tử được mong đợi nhất năm 2026 – đang trở thành tâm điểm bàn tán của giới công nghệ và game thủ toàn cầu khi xuất hiện thông tin rò rỉ về dung lượng lưu trữ lên tới 210 GB. Mức dung lượng khổng lồ này ngay lập tức dấy lên mối lo ngại lớn cho người dùng hệ máy console PlayStation 5 (PS5), đặc biệt là những ai đang cài đặt sẵn nhiều trò chơi quy mô lớn.

Nguồn gốc thông tin và gánh nặng lưu trữ trên phần cứng PS5

Dữ liệu rò rỉ ban đầu được chia sẻ bởi tài khoản PlayStation Game Size, nguồn tin chuyên theo dõi cơ sở dữ liệu trên hệ thống PlayStation Network. Chuyên trang Insider Gaming sau đó cho biết đã tiến hành xác minh độc lập thông tin này. Mặc dù nhà phát triển Rockstar Games vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về dung lượng tải xuống của GTA VI, con số 210 GB đã tạo nên làn sóng tranh luận kỹ thuật sâu rộng.

Thông tin về dung lượng yêu cầu và giá bán của GTA VI. Ảnh chụp màn hình mạng xã hội X.

Nếu mức 210 GB được xác nhận, GTA VI sẽ ngốn một phần rất lớn trong bộ nhớ lưu trữ thực tế của máy PS5. Cụ thể, dù ổ cứng thể rắn SSD trên thiết bị có dung lượng danh nghĩa nhất định, hệ điều hành và các tệp tin hệ thống bắt buộc phải chiếm dụng một phần không nhỏ. Do đó, khoảng trống khả dụng thực tế để người dùng cài đặt game luôn thấp hơn thông số công bố của ổ đĩa, buộc game thủ phải đứng trước hai lựa chọn: chủ động xóa bớt các tựa game hiện có hoặc bỏ thêm chi phí nâng cấp thêm ổ SSD mở rộng chuẩn M.2 NVMe.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng và góc nhìn kỹ thuật

Trên diễn đàn Reddit, con số 210 GB nhận được hai luồng phản ứng rõ rệt. Một bộ phận game thủ cho rằng đây là mức tài nguyên hoàn toàn hợp lý đối với một siêu phẩm thế giới mở mang tính đột phá về chi tiết đồ họa, vật lý và âm thanh. Thậm chí trước đó, nhiều dự đoán từng ước tính tựa game này có thể chạm ngưỡng từ 300 GB đến 400 GB do quy mô thế giới mở phức tạp.

Ngược lại, không ít người dùng cảm thấy áp lực khi không gian lưu trữ trên máy chơi game bị hạn chế nghiêm trọng. Việc phải dọn dẹp các tựa game yêu thích khác hoặc đầu tư thêm thiết bị nhớ ngoài sẽ là bài toán kinh tế và trải nghiệm cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Sự khác biệt giữa dung lượng tải về và cài đặt thực tế

Xét về mặt kỹ thuật, dung lượng tệp tin tải xuống (download size) và dung lượng chiếm dụng sau khi giải nén, cài đặt hoàn chỉnh thường không đồng nhất. Quá trình giải nén và thiết lập cấu trúc tệp tin thường đòi hỏi thêm một khoảng không gian trống tạm thời đáng kể. Bên cạnh đó, các bản vá lỗi (day-one patch) cũng như các gói nội dung bổ sung sau khi phát hành chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng kích thước trò chơi theo thời gian.

Để so sánh trực quan, tựa game thế giới mở Red Dead Redemption 2 của chính Rockstar Games cũng từng yêu cầu dung lượng khoảng 150 GB trên một số hệ máy, trong khi GTA V liên tục phình to sau nhiều năm cập nhật nội dung trực tuyến. Dẫu vậy, con số 210 GB hiện tại vẫn là dữ liệu rò rỉ và cộng đồng công nghệ cần chờ xác nhận chính thức từ Rockstar Games trước ngày ra mắt dự kiến vào năm 2026.