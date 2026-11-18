Trước ngày Grand Theft Auto VI (GTA VI) phát hành 19/11, nhiều dự báo cho rằng làn sóng người lao động xin nghỉ để chơi game có thể làm giảm năng suất. Một nhà kinh tế ước tính thiệt hại tại Mỹ có thể lên tới một tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các ước tính, chưa phải số liệu thống kê thực tế.

Chưa chính thức ra mắt, GTA VI đã tạo ra cơn sốt vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Trò chơi được chờ đợi suốt 13 năm, khiến nhiều chuyên gia và doanh nghiệp bắt đầu bàn về một kịch bản đặc biệt: hàng triệu người lao động đồng loạt xin nghỉ để trải nghiệm game, kéo theo nguy cơ thiệt hại kinh tế đáng kể.

GTA VI sắp ra mắt, lo ngại “cúm nghỉ làm” gây thiệt hại cả tỷ USD. Ảnh: Rockstar Games.

Từ lời đùa của giám đốc Take-Two đến cơn sốt dự báo

Tờ The Guardian ví von thế giới đang đứng trước một “đại dịch” mới, dự kiến bùng phát vào ngày 19/11. Khác với dịch bệnh thông thường, nguyên nhân khiến văn phòng và công trường có nguy cơ vắng nhân sự lần này đến từ một trò chơi điện tử.

Nỗi lo này gợi nhớ khái niệm “cúm GTA”, từng xuất hiện khi GTA V phát hành năm 2013. Thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng người lao động bị cho là giả vờ ốm để ở nhà chơi game.

Cơn sốt trên truyền thông bắt đầu sau phát biểu mang tính đùa vui của Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, nhà phát hành GTA VI. Hồi tháng 4, ông dự đoán sẽ có rất nhiều người gọi điện báo ốm vào ngày 19/11. Từ nhận xét này, hàng loạt dự báo về tác động kinh tế xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Các con số từ Australia, Anh và phạm vi toàn cầu

Mỗi nơi đưa ra một ước tính khác nhau, dựa trên nguồn và phương pháp riêng.

Một số phương tiện truyền thông còn dự báo ngày 19/11 có thể chứng kiến làn sóng xin nghỉ ốm tăng đột biến. Thậm chí đây có thể là một trong những ngày có tỷ lệ vắng mặt cao nhất tại công sở.

Cơ quan chức năng và doanh nghiệp phản ứng

Dù các dự báo chưa phản ánh số người thực tế nghỉ làm, mức độ quan tâm đã khiến một số cơ quan lên tiếng. Cơ quan Thanh tra Công bằng Lao động Australia đăng tải nội dung giải thích quy định về nghỉ không lương. Cơ quan này nhấn mạnh việc dành thời gian chơi game không phải lý do được chấp nhận để áp dụng hình thức nghỉ đó.

Cơ quan trên cũng lưu ý người sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên cung cấp bằng chứng y tế, ngay cả khi thời gian xin nghỉ ốm chỉ kéo dài một ngày.

Một số doanh nghiệp cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch. Burger Motorsports thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 19/11 vì nhiều nhân viên muốn dành thời gian chơi GTA VI.

Kịch bản một tỷ USD tại Mỹ được tính như thế nào?

Mỹ là một trong những thị trường lớn của dòng game Grand Theft Auto. José García Montalvo, nhà kinh tế học và giáo sư tại Đại học Pompeu Fabra ở Barcelona, cho rằng khoảng 1,5 triệu người tại Mỹ có thể nghỉ làm để dành trọn ngày chơi game. Theo ước tính của ông, nếu kịch bản này xảy ra, thiệt hại kinh tế có thể lên tới một tỷ USD.

Nhóm người chơi từ 18 đến 30 tuổi được dự báo có xu hướng dùng ngày nghỉ phép hoặc xin nghỉ ốm, làm gián đoạn công việc tại một số doanh nghiệp. Vị chuyên gia cũng nhận định năng suất lao động ngắn hạn có thể giảm ít nhất 2%, trong đó lĩnh vực công nghệ có nguy cơ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Theo ông Montalvo, tác động không nhất thiết chỉ giới hạn trong ngày phát hành. Các buổi phát trực tiếp, video trải nghiệm game và thảo luận trên mạng xã hội có thể thu hút sự chú ý của hàng triệu người trong nhiều ngày, khiến họ xao nhãng công việc.

Tiền lệ GTA V và giới hạn của các dự báo

Những lo ngại hiện nay bắt nguồn từ tác động được ghi nhận khi GTA V phát hành năm 2013. Theo các báo cáo được dẫn lại, tỷ lệ vắng mặt tại nơi làm việc ở Mỹ từng đạt 6% trong nhóm lao động từ 18 đến 35 tuổi vào thời điểm đó.

Tuy vậy, các con số về thiệt hại kinh tế và lượng người nghỉ làm trong đợt phát hành GTA VI hiện vẫn là ước tính. Một số dự báo dựa trên khảo sát quy mô nhỏ, chẳng hạn mẫu 1.000 người. Mức độ ảnh hưởng chỉ có thể được đánh giá đầy đủ sau khi trò chơi chính thức phát hành.

Áp lực sau 13 năm chờ đợi của Rockstar Games

Sau hơn một thập kỷ kể từ GTA V, Rockstar Games chuẩn bị đưa người chơi trở lại thế giới tội phạm giả tưởng với bối cảnh hoàn toàn mới. Rời khỏi San Andreas, GTA VI lấy bối cảnh tại Leonida, tiểu bang hư cấu xây dựng dựa trên Florida của Mỹ. Trung tâm của trò chơi là Vice City, địa điểm quen thuộc với người từng chơi Grand Theft Auto: Vice City phát hành năm 2002.

Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North, thừa nhận đội ngũ đang chịu áp lực rất lớn để đáp ứng mong đợi của người chơi. GTA VI không chỉ cần thành công thương mại ngay khi ra mắt mà còn được kỳ vọng duy trì sức hút trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn. Khoản đầu tư về thời gian, nhân lực và kinh phí được so sánh với quá trình xây dựng một kỳ quan thế giới.

Nhiều thông tin chưa được xác nhận cho rằng tổng chi phí sản xuất có thể lên tới 1-1,5 tỷ USD, đưa trò chơi vào nhóm dự án giải trí tốn kém nhất lịch sử. Rockstar Games và Take-Two Interactive chưa công bố con số chính thức.

Phiên bản, thời điểm tải trước và ưu đãi đặt hàng

Phiên bản vật lý được giao từ ngày 12/11, cho phép người mua tải trước dữ liệu. Hộp game chỉ chứa mã tải thay vì đĩa như cách phát hành truyền thống.

Người đặt trước hoặc mua trước ngày 20/11 được tặng gói Vintage Vice City, gồm xe ’55 Vapid Stanier, garage tại Ocean Beach, trang phục, kiểu tóc và các mẫu thiết kế vũ khí phong cách thập niên 1980.

Khách đặt trước bản kỹ thuật số còn được cung cấp một tháng sử dụng dịch vụ GTA Plus.

Phiên bản Ultimate Edition giá 100 USD bổ sung nhiều nội dung mở khóa theo cốt truyện, từ phương tiện, vũ khí, trang phục, hình xăm đến quyền vào một số cửa hàng riêng trong game.

Với quy mô đầu tư và sức hút tích lũy nhiều năm, GTA VI đang đứng trước cơ hội tạo dấu mốc mới cho ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Tuy nhiên, liệu ngày phát hành có thực sự khiến hàng triệu người đồng loạt nghỉ làm và gây thiệt hại hàng tỷ USD như các dự báo hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.