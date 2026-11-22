Chỉ trong 24 giờ đầu phát hành, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã đạt doanh thu ước tính 2,36 tỷ USD, thu hút hàng triệu người theo dõi livestream và khiến lưu lượng Internet tại nhiều khu vực tăng vọt. Những thống kê ban đầu cho thấy sức hút chưa từng có của tựa game do Rockstar Games phát triển.

Sau 13 năm chờ đợi, GTA VI chính thức ra mắt ngày 19/11 và nhanh chóng trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp game toàn cầu. Ngay trong ngày đầu, trò chơi ghi nhận những con số ấn tượng về doanh số, lượng người xem trực tuyến và mức tiêu thụ dữ liệu.

Doanh số ngày đầu gần gấp ba GTA V

Theo ước tính từ Sensor Tower, đến tối 19/11, GTA VI đã bán được khoảng 24,58 triệu bản và mang về doanh thu 2,36 tỷ USD. Nếu số liệu này chính xác, thành tích của trò chơi gần gấp ba mức khoảng 800 triệu USD mà GTA V đạt được trong ngày đầu phát hành năm 2013.

GTA VI được các chuyên gia trong ngành công nhận là hiện tượng giải trí lớn nhất thập kỷ. Ảnh: Invezz.

Làn sóng livestream: hơn 125 triệu giờ xem trong một ngày

Không chỉ tạo sức nóng trên thị trường game, GTA VI còn nhanh chóng thống trị các nền tảng phát trực tiếp. Thống kê từ Streams Charts cho thấy trong 24 giờ đầu, trò chơi ghi nhận tổng cộng 125,47 triệu giờ xem livestream. Lượng khán giả đồng thời cao nhất đạt 7,91 triệu người trên các nền tảng được theo dõi.

Cụ thể, Twitch dẫn đầu với 52,3 triệu giờ xem, theo sau là YouTube với 44 triệu giờ và Kick với 27,8 triệu giờ. Trong khi đó, streamer IShowSpeed trở thành nhà sáng tạo nội dung được theo dõi nhiều nhất trong ngày ra mắt, với 4,47 triệu giờ xem trên YouTube và Twitch.

Trong 24 giờ đầu, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên các nền tảng phát trực tuyến và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Ảnh: StreamChart.

Áp lực lên hạ tầng Internet

Sức ảnh hưởng của GTA VI còn vượt ra ngoài cộng đồng game thủ và lan tới hạ tầng mạng. Theo DE-CIX, công ty vận hành hệ thống trao đổi Internet, lưu lượng dữ liệu tại các điểm trao đổi Internet toàn cầu đạt đỉnh kỷ lục 4.128 GB/giây vào tối 18/11, thời điểm người chơi chuẩn bị đón trò chơi.

Lượng dữ liệu truyền tải trong giai đoạn này cao hơn khoảng 25% so với một tuần thông thường đầu năm. Tại Anh, nhà cung cấp dịch vụ Internet Virgin Media O2 cũng ghi nhận lưu lượng băng thông rộng đạt mức đỉnh cao hơn 9,4% so với kỷ lục trước đó.

Một chi tiết khác cho thấy quy mô của sản phẩm là dung lượng cài đặt khoảng 212 GB. Con số này phần nào phản ánh khối lượng nội dung mà Rockstar đưa vào thế giới Leonida.

Mạng xã hội và thị trường lao động cũng chịu tác động

Theo The Guardian, hơn 2,6 triệu bài đăng liên quan đến trò chơi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, dữ liệu từ công ty quản lý nhân sự Remote cho thấy số đơn xin nghỉ phép trên toàn cầu tăng 32% trong ngày phát hành.

Các số liệu chính trong 24 giờ đầu

Vị thế của thương hiệu Grand Theft Auto và kỳ vọng phía trước

Theo Associated Press, toàn bộ thương hiệu Grand Theft Auto đã tiêu thụ hơn 470 triệu bản, trong đó riêng GTA V vượt mốc 230 triệu bản. Những con số ngày đầu cho thấy GTA VI không đơn thuần là một trò chơi được mong chờ, mà còn tạo ảnh hưởng đáng kể tới kinh doanh, mạng xã hội và hạ tầng Internet.

Tuy nhiên, các thống kê trên mới phản ánh giai đoạn đầu ra mắt, và phần doanh số, doanh thu mới là ước tính. Khi lượng người chơi tiếp tục tăng và chế độ trực tuyến chưa được triển khai, GTA VI được kỳ vọng có thể tạo ra những cột mốc thương mại lớn hơn trong các tháng tiếp theo.