Chỉ trong 24 giờ đầu phát hành, Grand Theft Auto VI (GTA VI) của Rockstar Games đã đạt doanh thu ước tính 2,36 tỷ USD, thu hút hàng triệu khán giả xem livestream và làm lưu lượng Internet tại nhiều khu vực tăng mạnh. Sau 13 năm chờ đợi, tựa game ra mắt ngày 19/11 và nhanh chóng trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp game toàn cầu.

Doanh số ngày đầu: gần gấp ba kỷ lục của GTA V

Theo ước tính từ Sensor Tower, đến tối 19/11, GTA VI đã bán được khoảng 24,58 triệu bản, mang về doanh thu 2,36 tỷ USD. Nếu số liệu này chính xác, thành tích của trò chơi gần gấp ba doanh thu khoảng 800 triệu USD mà GTA V đạt được trong ngày đầu phát hành năm 2013.

GTA VI được các chuyên gia trong ngành công nhận là hiện tượng giải trí lớn nhất thập kỷ. Ảnh: Invezz.

Về quy mô thương hiệu, theo Associated Press, toàn bộ series Grand Theft Auto đã tiêu thụ hơn 470 triệu bản. Riêng GTA V vượt mốc 230 triệu bản, nên các con số của GTA VI càng đáng chú ý khi được đặt cạnh người tiền nhiệm.

Làn sóng livestream: 7,91 triệu người xem cùng lúc

Không chỉ tạo sức nóng trên thị trường game, GTA VI còn thống trị các nền tảng phát trực tiếp. Theo Streams Charts, trong 24 giờ đầu, trò chơi ghi nhận tổng cộng 125,47 triệu giờ xem livestream, với lượng khán giả đồng thời cao nhất đạt 7,91 triệu người trên các nền tảng được theo dõi.

Twitch dẫn đầu với 52,3 triệu giờ xem, theo sau là YouTube với 44 triệu giờ và Kick với 27,8 triệu giờ. Trong số các nhà sáng tạo nội dung, streamer IShowSpeed được theo dõi nhiều nhất trong ngày ra mắt, thu hút 4,47 triệu giờ xem trên YouTube và Twitch.

Trong 24 giờ đầu, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên các nền tảng phát trực tuyến và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Ảnh: StreamChart.

Áp lực lên hạ tầng Internet

Sức ảnh hưởng của GTA VI còn vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Theo DE-CIX, công ty vận hành hệ thống trao đổi Internet, lưu lượng dữ liệu tại các điểm trao đổi Internet toàn cầu đạt đỉnh kỷ lục 4.128 GB/giây vào tối 18/11, khi người chơi chuẩn bị đón trò chơi.

Lượng dữ liệu truyền tải giai đoạn này cao hơn khoảng 25% so với một tuần thông thường đầu năm. Tại Anh, nhà cung cấp dịch vụ Internet Virgin Media O2 ghi nhận lưu lượng băng thông rộng tăng vọt, với mức đỉnh cao hơn 9,4% so với kỷ lục trước đó.

Một chi tiết khác phản ánh quy mô của sản phẩm là dung lượng cài đặt khoảng 212 GB. Theo nguồn tin, đây phần nào là minh chứng cho khối lượng nội dung Rockstar đưa vào thế giới Leonida.

Mạng xã hội và thị trường lao động cùng phản ứng

Theo The Guardian, hơn 2,6 triệu bài đăng liên quan đến trò chơi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội chỉ trong 24 giờ. Đáng chú ý, dữ liệu từ công ty quản lý nhân sự Remote cho thấy số đơn xin nghỉ phép trên toàn cầu tăng 32% trong ngày phát hành.

Các số liệu chính trong 24 giờ đầu

Mới chỉ là giai đoạn đầu

Những con số trên cho thấy GTA VI không đơn thuần là một trò chơi điện tử được mong chờ, mà còn tạo ảnh hưởng đáng kể tới nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, mạng xã hội đến hạ tầng Internet.

Tuy nhiên, các thống kê mới phản ánh giai đoạn đầu ra mắt, và doanh số vẫn là ước tính. Khi lượng người chơi tiếp tục gia tăng và chế độ trực tuyến chưa được triển khai, GTA VI được kỳ vọng còn có thể tạo ra những cột mốc thương mại lớn hơn trong các tháng tiếp theo.