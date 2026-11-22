GTA VI - Kiệt tác mới của làng game

Sau 13 năm chờ đợi với ngân sách khổng lồ, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã thiết lập một chuẩn mực chưa từng có về độ chân thực và chiều sâu cảm xúc.

Znews | eSports

Ra mắt chính thức vào ngày 19/11 trên hai hệ máy PlayStation 5 và Xbox Series X|S, Grand Theft Auto VI (GTA VI) gánh trên vai kỳ vọng của một hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Trải qua hơn 13 năm chờ đợi và 8 năm "thai nghén", đội ngũ tại Rockstar Games, dẫn đầu bởi studio Rockstar North ở Edinburgh đã tạo ra một tác phẩm đồ sộ, biến tiểu bang hư cấu Leonida (phiên bản mô phỏng miền Nam Florida và thành phố Miami) thành một thực thể sống động, đến mức ranh giới giữa game và thước phim đời thực gần như bị xóa nhòa.

Khi đặt lên bàn cân phê bình một cách khách quan, GTA VI không phải là một tác phẩm không tì vết. Tuy nhiên, nó là sự giao thoa đầy thú vị giữa những bước tiến nghệ thuật đột phá và những thói quen thiết kế đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ của Rockstar.

Leonida

Thế giới ảo độc lập và sự ám ảnh với từng chi tiết

Điểm sáng giá nhất của GTA VI không nằm ở những vụ nổ rầm trời, mà ở mật độ chi tiết nhỏ nhặt đến mức cực đoan.

Trong những giờ đầu nhập vai, người chơi có thể bắt gặp một con ruồi vo ve lướt qua mang tai trong căn bếp xập xệ, một chi tiết vô thưởng vô phạt mà phần lớn game thủ có thể bỏ lỡ, nhưng vẫn được lập trình viên dày công đưa vào.

Khác với các phiên bản tiền nhiệm vốn xoay quanh nhân vật chính, thế giới Leonida trong GTA VI vận hành một cách độc lập và thờ ơ trước sự hiện diện của người chơi.

Độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của hầu hết nhà phát triển game hiện nay. Ảnh: Rockstar Games.

Cuộc sống tại đây luôn tự diễn ra với vô số tình huống hiện thực được cao trào hóa. Đó có thể là một cụ bà ngồi xe điện dành cho người khuyết tật, thản nhiên chĩa súng cướp ví người qua đường. Một tài xế gặp tai nạn với xe tải, quyết định tự châm lửa đốt chân mình để có bằng chứng đòi bồi thường hàng triệu USD.

Mức độ đầu tư còn thể hiện qua hạ tầng đô thị không hề có sự sao chép. Trong GTA VI, toàn bộ không gian nội thất từ cửa hàng quần áo, tiệm làm tóc, tiệm xăm cho đến quán bar đều được thiết kế độc bản.

Người chơi có thể sử dụng hệ thống xe buýt, tàu điện, gọi xe công nghệ, lướt mạng xã hội SnapMatic, thanh toán qua ứng dụng BuckMe, hay thậm chí chơi trọn vẹn nhiều tựa game điện tử khác ngay bên trong thế giới của GTA VI.

Đặc biệt, tựa game đôi khi chủ động tắt bỏ các điểm chỉ dẫn trên bản đồ, buộc người chơi phải tự quan sát manh mối và suy luận bằng trực giác.

Nếu GTA V (ra mắt năm 2013) mang nặng sắc thái hư vô chủ nghĩa với 3 nhân vật chính có phần ích kỷ, thì GTA VI lại đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt tự sự thông qua cặp đôi tội phạm lấy cảm hứng từ Bonnie và Clyde, mang tên Lucia Caminos và Jason Duval.

Cốt truyện dài khoảng 70 giờ không chỉ xoay quanh tham vọng làm giàu, mà đặt trọng tâm vào nỗ lực sinh tồn và vun đắp mối quan hệ giữa hai con người đang bị dồn vào chân tường.

Thay vì chỉ biết cướp bóc, ngay từ đầu game, Jason có thể dành thời gian sửa sang lại căn nhà tồi tàn để chuẩn bị đón Lucia mãn hạn tù.

Lucia Caminos

Bonnie và Clyde của Leonida

Jason Duval

Xuyên suốt hành trình, người chơi có thể chủ động tương tác tình cảm chỉ bằng một nút bấm, với những hành động như nắm tay nhau khi dạo phố, ôm hôn, cùng tập gym, khiêu vũ hay tản bộ trên bãi biển cát trắng dưới những đám mây.

Nếu bạn điều khiển nhân vật theo lối chơi cũ, bạo lực, đơn độc và phớt lờ bạn đồng hành, mối quan hệ giữa Jason và Lucia sẽ rạn nứt, từ đó làm thay đổi sắc thái lựa chọn của cả hai trong các nhiệm vụ chính.

Sự tương phản giữa cô nàng Lucia sắc sảo, giàu tham vọng với một Jason điềm đạm, có phần thụ động nhưng chân thành đã tạo nên sợi dây gắn kết giàu tính nhân văn.

Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử dòng game GTA, người chơi thực sự lo lắng và mong mỏi một cái kết bình yên cho những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Vice City

Điểm yếu 30 FPS

Về mặt cơ chế, GTA VI kế thừa tinh hoa nhập vai của Red Dead Redemption 2 (ra mắt năm 2018), nhưng tinh giản nhịp độ để giữ trọn tính giải trí.

Các phi vụ cướp ngân hàng, tiệm kim hoàn hay đột nhập khu phức hợp băng đảng đều cho phép người chơi tự do lựa chọn phương án. Bạn có thể xông thẳng vào bằng hỏa lực hoặc lẻn qua cửa sau, vô hiệu hóa camera an ninh và khống chế bảo vệ trong im lặng.

Hệ thống AI phản ứng linh hoạt khiến mọi tình huống đều khó lường. Cùng một hành động chĩa súng, có kẻ sẽ giơ tay đầu hàng nhưng kẻ khác lại lập tức rút vũ khí bắn trả.

Về đồ họa, trên các hệ máy console như PS5 Pro, chất lượng của GTA VI được đánh giá là đã tiệm cận ngưỡng chân thực như ảnh chụp, nổi bật qua hiệu ứng ánh sáng hoàng hôn trên đường chân trời Vice City, chuyển động tự nhiên của mái tóc hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên da nhân vật.

Tốc độ 30 FPS (khung hình/giây) là điểm yếu lớn của GTA VI. Trên PS5, chất lượng hình ảnh có thể giảm xuống mức giữa 20 trong những trận chiến kéo dài với vật liệu nổ. Ảnh: Overclock3D.

Tuy nhiên, phần lớn game thủ có thể không hài lòng với cảm giác khi di chuyển trong thế giới game. Việc vận hành game ở tốc độ 30 FPS (khung hình/giây) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trò chơi có được độ chi tiết phong phú ở quy mô chưa từng có.

Đổi lại, vấn đề về độ phản hồi, đặc biệt là trong một trò chơi có quá nhiều điểm tương tác lại trở thành điểm bị chê nhiều nhất trong GTA VI.

Theo trang Digital Foundry, trong khi phiên bản PS5 Pro duy trì "tốc độ khung hình ổn định 30 FPS với độ mượt mà hoàn hảo", đáng tiếc là PS5 lại không thể đáp ứng tiêu chí đó.

Trên PS5, GTA VI có thể gặp phải tình trạng "giảm hiệu năng kéo dài". Tựa game thường duy trì tốc độ khung hình ở mức 30 FPS, nhưng có thể giảm nhẹ trong những pha lái xe căng thẳng. Đặc biệt, chất lượng hình ảnh có thể giảm xuống mức giữa 20 trong những trận chiến kéo dài với vật liệu nổ.

Bên cạnh điểm yếu về kỹ thuật, dù nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, GTA VI vẫn tồn tại những điểm trừ đáng kể khiến trải nghiệm chưa thể chạm tới sự hoàn hảo tuyệt đối.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng, thực tế của những kẻ tội phạm hạng xoàng đang chật vật mưu sinh, các nhiệm vụ cao trào của GTA VI vẫn thường xuyên trượt dài vào lối mòn cháy nổ phi lý kiểu phim Fast & Furious.

Kịch bản quen thuộc vẫn là một phi vụ đổ bể, hàng trăm kẻ địch ập tới, người chơi bắn hạ hàng loạt mục tiêu rồi bước vào màn rượt đuổi bắn nổ lốp hàng chục chiếc xe cảnh sát.

GTA VI vẫn thường xuyên trượt dài vào lối mòn cháy nổ phi lý kiểu phim Fast & Furious. Ảnh: Rockstar Games.

Sự phô trương quá mức này đôi khi làm gãy mạch cảm xúc chân thực mà câu chuyện tình yêu của Jason và Lucia dày công xây dựng.

Dàn nhân vật phụ mờ nhạt và yếu tố "cày" tiền quá mức cũng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi. Ngoại trừ bộ đôi nhân vật chính được khắc họa xuất sắc, phần lớn tuyến nhân vật phụ trong game lại bị xây dựng theo hướng một chiều, ồn ào và dễ gây khó chịu, khiến người chơi khó lòng đồng cảm.

Ngoài ra, cơ chế vật lý lái xe ở tốc độ cao vẫn đòi hỏi sự làm quen khắt khe, và việc game đôi lúc buộc người chơi phải "cày" đủ một khoản tiền nhất định mới cho phép mở khóa nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo cũng gây ra sự gián đoạn không cần thiết.

Tổng kết, GTA VI là một kỳ quan về mặt công nghệ và thiết kế thế giới mở, một thành tựu mà có lẽ phải nhiều năm nữa ngành công nghiệp trò chơi điện tử mới có thể bắt kịp.

Bằng cách đưa chiều sâu tình cảm con người vào trung tâm của một thế giới tội phạm hỗn loạn, Rockstar Games đã chứng minh sức sống bền bỉ của thương hiệu sau hơn một thập kỷ.

Bỏ qua những lối mòn trong thiết kế nhiệm vụ bắn súng hay vài khoảnh khắc hài hước quá đà, đây vẫn là một trải nghiệm giải trí tương tác xuất sắc, xứng đáng với từng năm chờ đợi của người hâm mộ.