Ngày 19/11, GTA VI chính thức phát hành, lần lượt mở khóa theo từng múi giờ, bắt đầu từ New Zealand. Sau hơn 10 năm chờ đợi kể từ GTA V, game thủ khắp thế giới đồng loạt đổ xô vào trò chơi, và những con số đầu tiên đủ khiến cả làng giải trí phải ngoái nhìn.

Theo các nhà phân tích được tờ Wall Street Journal dẫn lại, GTA VI có thể thu về khoảng 3,3 tỷ USD (hơn 83.000 tỷ đồng) chỉ trong tuần đầu tiên, trở thành màn ra mắt lớn nhất lịch sử trò chơi điện tử. Để dễ hình dung, The Eras Tour, tour diễn ăn khách nhất mọi thời đại của Taylor Swift, thu khoảng 2,2 tỷ USD sau 21 tháng lưu diễn.

GTA VI chính thức phát hành ngày 19/11 sau hơn 10 năm chờ đợi. Ảnh: Rockstar Games

Ngay cả trước ngày phát hành, trò chơi đã lập kỷ lục. Theo ước tính của hãng phân tích Sensor Tower, doanh thu đặt trước tính đến ngày 18/11 đạt khoảng 1,65 tỷ USD, tương đương hơn 17 triệu bản, trong đó khoảng 75% đến từ máy PlayStation. Giá mỗi bản từ 80 USD trở lên (khoảng 2 triệu đồng). Hãng Rockstar và công ty mẹ Take-Two hiện chưa công bố số liệu chính thức.

Sức hút của GTA VI cũng thể hiện qua các đoạn giới thiệu. Trailer đầu tiên thu hơn 93 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ, còn trailer thứ hai được cho là đạt hơn 475 triệu lượt xem trên các nền tảng chỉ trong một ngày. Trò chơi đang có 8 đề cử tại lễ trao giải The Game Awards, sẽ công bố ngày 10/12.

Lucia và Jason, hai nhân vật chính của GTA VI. Ảnh: Rockstar Games

Thương hiệu GTA đến nay đã bán hơn 470 triệu bản, riêng GTA V là 230 triệu bản. Nếu dự báo thành sự thật, GTA VI có thể mang về tổng cộng hơn 10 tỷ USD. Với game thủ, đó là con số của một tượng đài. Còn với ngành giải trí, đó là lời nhắc rằng một trò chơi điện tử giờ đây có thể kiếm tiền ngang, thậm chí vượt cả những siêu sao âm nhạc.