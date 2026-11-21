Grand Theft Auto VI (GTA VI) của Rockstar Games đã đạt 99/100 điểm trên Metacritic ngay sau ngày phát hành toàn cầu 19/11, trở thành trò chơi được đánh giá cao nhất lịch sử trên hệ thống này. Sau 13 năm chờ đợi của cộng đồng game thủ, tựa game cũng tạo ra làn sóng theo dõi kỷ lục trên các nền tảng phát trực tuyến.

Điểm số gần tuyệt đối trên các hệ thống đánh giá

Trên Metacritic, GTA VI chạm mốc 99/100 điểm. Trên OpenCritic, tựa game đạt 98/100 điểm. Nhờ đó, sản phẩm dẫn đầu cả hai hệ thống xếp hạng này.

Theo Bloomberg, mức 99 điểm dựa trên 147 bài đánh giá. Kết quả này vượt kỷ lục 99 điểm từ 22 lượt đánh giá của The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ra mắt năm 1998.

GTA VI đã chính thức trở thành tựa game được đánh giá cao nhất mọi thời đại.

Con số 99 được tính như thế nào?

Điểm 99 trên Metacritic là mức điểm trung bình có trọng số. Hệ thống tính dựa trên nhiều tiêu chí, gồm độ chuyên sâu của bài đánh giá, mức độ uy tín của đơn vị xuất bản và việc nhà phê bình có chấm điểm cụ thể hay không.

Trước ngày ra mắt, Metacritic từng dự đoán GTA VI đạt khoảng 96 điểm. Mức này vốn đã ấn tượng, nhưng kết quả thực tế còn cao hơn.

Giới phê bình và thị trường tài chính cùng phản ứng

Giới chuyên môn đồng loạt dành lời khen cho tựa game. Các nhận xét như "game ấn tượng nhất mà tôi từng chơi" hay "một kiệt tác về thiết kế thế giới mở" xuất hiện trong loạt bài bình luận. Những trang tin như IGN, GameSpot và Eurogamer chấm điểm tuyệt đối cho trò chơi.

Bloomberg cũng gọi dự án này là "một kiệt tác". Theo tờ báo, dự án huy động hơn 4.700 nhân sự và kéo dài 8 năm phát triển.

Hiệu ứng tích cực lan sang thị trường chứng khoán. Khi phiên giao dịch ngày 19/11 mở cửa tại New York, cổ phiếu của Take-Two Interactive Software, công ty mẹ của Rockstar, tăng tới 8,4%.

Theo dữ liệu từ nền tảng nhân sự Bamboo HR, 18% nhân viên hưởng lương ở Mỹ dự định xin nghỉ đúng ngày 19/11 để chơi GTA VI.

Làn sóng theo dõi chưa từng có trên nền tảng phát trực tuyến

Người chơi khắp thế giới bước vào những giờ trải nghiệm đầu tiên và chia sẻ cảm xúc trực tiếp trên mạng xã hội. Theo công ty phân tích phát trực tuyến Streams Charts, GTA VI tạo nên làn sóng theo dõi chưa từng có trong 24 giờ đầu sau khi phát hành.

Tổng cộng 125,47 triệu giờ xem trên toàn bộ các nền tảng được thống kê.

Lượng người xem cùng lúc đạt đỉnh 7,91 triệu.

Twitch và YouTube chiếm 76,8% tổng lượng tương tác.

Kick đóng góp 22,1%.

Quy mô sản xuất phía sau siêu phẩm

Tờ The Guardian nhận xét độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của phần lớn các studio khác. Theo tờ báo, điều này nhờ tiềm lực tài chính, quỹ thời gian và sự hậu thuẫn kiên nhẫn từ công ty mẹ Take-Two Interactive.

Cũng theo The Guardian, dự án quy tụ đội ngũ gần 5.000 người trên toàn cầu. Rockstar từ chối công bố ngân sách cụ thể. Tuy nhiên, xét trên thời gian phát triển và khối lượng nhân lực, GTA VI gần như chắc chắn là trò chơi điện tử tốn kém nhất từng được sản xuất.