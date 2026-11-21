Grand Theft Auto VI (GTA VI) của Rockstar Games đã đạt 99/100 điểm trên Metacritic và 98/100 điểm trên OpenCritic ngay trong ngày phát hành toàn cầu 19/11. Đây là mức điểm cao nhất lịch sử của một trò chơi điện tử trên Metacritic, sau 13 năm cộng đồng game thủ chờ đợi.

Vượt kỷ lục của Ocarina of Time sau hơn hai thập kỷ

Theo Bloomberg, với điểm số 99 dựa trên 147 bài đánh giá, GTA VI chính thức trở thành trò chơi được đánh giá cao nhất lịch sử. Trước đó, kỷ lục 99 điểm từ 22 lượt đánh giá thuộc về The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ra mắt năm 1998.

GTA VI đã chính thức trở thành tựa game được đánh cao nhất mọi thời đại.

Đáng chú ý, con số 99 trên Metacritic là mức điểm trung bình có trọng số. Hệ thống này tính toán dựa trên nhiều tiêu chí, gồm độ chuyên sâu của bài đánh giá, mức độ uy tín của đơn vị xuất bản và việc nhà phê bình có chấm điểm cụ thể hay không. Trước ngày ra mắt, Metacritic từng dự đoán GTA VI đạt khoảng 96 điểm, nhưng kết quả thực tế còn cao hơn.

Giới phê bình và thị trường tài chính cùng phản ứng

Hiệu ứng tích cực từ giới phê bình nhanh chóng lan sang thị trường. Khi phiên giao dịch ngày 19/11 mở cửa tại New York, cổ phiếu của Take-Two Interactive Software, công ty mẹ của Rockstar, tăng tới 8,4%.

Bloomberg gọi dự án này là “một kiệt tác”. Dự án huy động hơn 4.700 nhân sự và kéo dài 8 năm phát triển. Nhiều tạp chí game hàng đầu cũng dành lời khen. Giới chuyên môn mô tả đây là “game ấn tượng nhất mà tôi từng chơi” và “một kiệt tác về thiết kế thế giới mở”. Các trang IGN, GameSpot và Eurogamer đều chấm điểm tuyệt đối.

Theo dữ liệu từ nền tảng nhân sự Bamboo HR, 18% nhân viên hưởng lương ở Mỹ dự định xin nghỉ đúng ngày 19/11 để chơi GTA VI.

Cơn sốt trên các nền tảng phát trực tuyến

Sức hút của GTA VI còn thể hiện qua lượng người xem livestream. Theo công ty phân tích Streams Charts, trong 24 giờ đầu tiên sau khi phát hành, trò chơi ghi nhận tổng cộng 125,47 triệu giờ xem trên toàn bộ các nền tảng được thống kê. Lượng người xem cùng lúc đạt đỉnh 7,91 triệu.

Twitch và YouTube chiếm 76,8% tổng lượng tương tác.

Kick đóng góp 22,1%.

Trong khi đó, người chơi trên khắp thế giới liên tục chia sẻ cảm xúc từ những giờ trải nghiệm đầu tiên trên mạng xã hội.

Quy mô sản xuất chưa từng có

Về chất lượng hoàn thiện, The Guardian nhận định độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của phần lớn các studio khác. Theo tờ báo, điều này nhờ tiềm lực tài chính, quỹ thời gian và sự hậu thuẫn kiên nhẫn từ Take-Two Interactive. The Guardian cho biết dự án quy tụ đội ngũ gần 5.000 người trên toàn cầu.

Rockstar từ chối công bố ngân sách cụ thể. Tuy nhiên, xét trên thời gian phát triển và khối lượng nhân lực, GTA VI gần như chắc chắn là trò chơi điện tử tốn kém nhất từng được sản xuất.