Theo xác nhận của tập đoàn viễn thông Comcast với chuyên trang Esports.gg, mức tăng đột biến này trùng khớp với giờ GTA 6 bắt đầu mở cửa cho game thủ New Zealand vào lúc 0h ngày 19/11 giờ địa phương (tức 18h ngày 18/11 theo giờ Việt Nam). Phía Comcast hiện chưa công bố chi tiết mức lưu lượng cơ sở dùng để đối chiếu hay tỷ trọng dữ liệu phát sinh trực tiếp từ trò chơi.

Hình ảnh trong game GTA 6.

Thực tế, áp lực lên hạ tầng mạng của Comcast đã bùng nổ từ giai đoạn cho phép tải trước (pre-load). Trong báo cáo công bố ngày 13/11, nhà mạng này tiết lộ chỉ sau 48 giờ mở tải sớm, GTA 6 đã trở thành sự kiện đơn lẻ ngốn nhiều băng thông nhất lịch sử hãng. Cả hai ngày này đều lọt thẳng vào top 10 ngày có lưu lượng truy cập cao nhất mọi thời đại của Comcast.

Nhằm "dọn đường" cho siêu phẩm ra mắt sau gần 13 năm chờ đợi kể từ phần GTA 5, Comcast trước đó đã tung gói nâng cấp tốc độ Internet miễn phí trong 15 ngày cho người dùng Xfinity. Tùy theo gói cước và hạ tầng từng khu vực, các thuê bao đủ điều kiện sẽ được đẩy tốc độ tải xuống lên mức 1,2 Gbps hoặc 2 Gbps.

GTA 6 phá kỷ lục về sự kiện đơn lẻ có quy mô lớn nhất trong lịch sử mạng của Comcast.