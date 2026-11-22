Sau nhiều năm giữ kín thông tin, Rockstar Games đã công bố danh sách diễn viên của Grand Theft Auto VI (GTA 6), hé lộ những gương mặt đứng sau hai nhân vật trung tâm Jason Duval và Lucia Caminos, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng góp mặt trong trò chơi.

Theo danh sách diễn viên trong phần credits của trò chơi, Dylan Rourke đảm nhận vai Jason Duval, trong khi Manni L. Perez thể hiện vai Lucia Caminos. Đây là hai nhân vật chính của GTA 6, từng khiến cộng đồng game thủ tranh luận trong nhiều năm khi Rockstar liên tục phát hành trailer nhưng không tiết lộ danh tính của các diễn viên.

Jason được xây dựng như một cựu quân nhân dần bị cuốn sâu vào thế giới tội phạm tại Leonida, vùng đất hư cấu lấy cảm hứng từ Florida. Lucia là người đồng hành cùng Jason sau khi ra tù, cùng bước vào những tình huống phức tạp trong hành trình của hai nhân vật.

Việc công bố danh sách diễn viên chính thức khép lại một trong những câu hỏi được cộng đồng người chơi quan tâm nhất trước thời điểm trò chơi ra mắt.

Nhân vật Cal Hampton trong GTA 6 được lồng tiếng bởi Bobby Moynihan, cựu thành viên của chương trình Saturday Night Live. (Ảnh: Rockstar Games)

Dàn diễn viên đa dạng

Không chỉ có hai nhân vật chính, danh sách diễn viên của GTA 6 còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và hài kịch.

Bobby Moynihan, cựu thành viên của chương trình hài Saturday Night Live, đảm nhận vai Cal. Trong khi đó, Stephen Root thủ vai Brian Heder. Các diễn viên Taryn Manning, Roselyn Sanchez và nghệ sĩ Denzel Curry cũng xuất hiện trong danh sách diễn viên của trò chơi.

Ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Tyreek Hill góp mặt với vai Maleek Rivers, một cầu thủ của đội Vice City Manatees hư cấu. Nhân vật được xây dựng với những chi tiết gợi liên tưởng đến hình ảnh và phong cách của Hill ngoài đời.

Một số diễn viên cũng chia sẻ về quá trình tham gia dự án sau thời gian dài phải giữ bí mật. Edwina Rai cho biết cô bắt đầu thử vai vào tháng 4/2022 nhưng chưa biết chính xác mình đang tham gia dự án nào. Sau nhiều vòng tuyển chọn và thử vai, cô nhận được vai diễn mà cô mô tả là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Bad Bunny, người được chụp ảnh đang biểu diễn trong chương trình giải lao giữa trận Super Bowl 2026, lồng tiếng cho một trong những người dẫn chương trình của đài Cocoteo FM trong GTA 6. (Ảnh: TNS)

Đài phát thanh quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng

Một trong những điểm đáng chú ý của GTA 6 là hệ thống đài phát thanh trong trò chơi, được xây dựng với nhiều chương trình, người dẫn, quảng cáo và nội dung âm nhạc nhằm tạo nên một môi trường giải trí có tính tương tác.

Nghệ sĩ “Weird Al” Yankovic đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại Vice City FM cùng Brigitte Nielsen. Yankovic còn tham gia viết nội dung quảng cáo trong trò chơi và thể hiện một số quảng cáo của thương hiệu Burger Shot hư cấu.

Charlamagne tha God và Ivy Rivera dẫn chương trình “Early AF”. Trong khi đó, hệ thống đài phát thanh còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey, Jeremy Irons, Keith Richards và Jason Sudeikis.

Các đài phát thanh được thiết kế với phong cách và nội dung riêng, từ âm nhạc, chương trình trò chuyện đến quảng cáo châm biếm. Đây là một trong những yếu tố được Rockstar phát triển qua nhiều phiên bản của GTA, góp phần tạo nên bản sắc của thế giới trò chơi.

Với GTA 6, hệ thống này tiếp tục được mở rộng, kết hợp các nhân vật và nội dung truyền thông hư cấu vào môi trường mà người chơi khám phá, thay vì chỉ đóng vai trò là nhạc nền đơn thuần.

Việc công bố danh sách diễn viên cũng giúp người chơi có thêm góc nhìn về quá trình xây dựng thế giới, nhân vật và các yếu tố giải trí trong một trong những dự án được chú ý nhất của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.