Giáo sư Vũ Minh Giang: Văn hóa làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa góp phần hun đúc ý chí, quy tụ lòng dân, tạo nên sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua những thử thách lớn lao.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững, văn hóa không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn được kỳ vọng trở thành nguồn lực, tham gia định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia.

Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, phân tích sức mạnh đặc biệt của văn hóa từ chiều sâu lịch sử, đồng thời chỉ ra những thay đổi cần thiết để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành lợi thế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa là một thứ “vũ khí bí mật”

- Thưa Giáo sư, nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam nhiều lần vượt qua những thử thách lớn lao dù tiềm lực vật chất không phải lúc nào cũng vượt trội. Từ góc nhìn của một nhà sử học, Giáo sư lý giải thế nào về sức mạnh của văn hóa trong việc tạo nên bản lĩnh và sự trường tồn của dân tộc?

Chúng ta thường nói đến sức mạnh của văn hóa. Nhưng nếu nhìn vào chiều sâu lịch sử, câu chuyện còn sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì chúng ta vẫn thường đề cập. Đó là nhờ bảo tồn được văn hóa mà dân tộc Việt Nam đã giữ được sự trường tồn cho đến ngày hôm nay.

Lịch sử Việt Nam có một khúc quanh rất đặc biệt. Vừa mới dựng nước, chúng ta đã mất chủ quyền vào tay một đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới, có nền văn minh phát triển cao và thực hiện chính sách đồng hóa ráo riết. Rất nhiều dân tộc khác sau những biến cố tương tự đã biến mất, hòa vào đế chế và nền văn minh của họ.

Chúng ta mất chủ quyền vào năm 179 trước Công nguyên nhưng sau 1.117 năm đã giành lại được độc lập. Điều đó trước hết là nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, không cam chịu mất nước. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta gìn giữ được văn hóa truyền thống, tục thờ cúng tổ tiên và ý thức về nguồn gốc giống nòi.

Nhìn từ chiều sâu lịch sử, văn hóa chính là một thứ “vũ khí bí mật” giúp dân tộc vượt qua những thử thách hiểm nghèo, bảo tồn sự tồn tại và lẽ sống của cả một cộng đồng, một dân tộc.

Ở thế kỷ XIII, đế chế Nguyên Mông sở hữu đội quân hùng mạnh bậc nhất thế giới, tung hoành khắp lục địa Á - Âu, chinh phục nhiều dân tộc trên đường tiến quân. Thế nhưng, khi đến Việt Nam, họ đã ba lần thất bại.

Khi tổng kết nguyên nhân thắng lợi, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn không đề cập đến tài năng quân sự mà nhấn mạnh: “Trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức”. Đó chính là văn hóa, là tinh thần đoàn kết và ý chí của con người Việt Nam.

Trong thời kỳ cận hiện đại cũng vậy, chúng ta vượt qua những đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới nhờ tinh thần và sức sáng tạo của con người Việt Nam, mà thực chất đó là sức mạnh của văn hóa Việt Nam.

Có lẽ không nhiều người chú ý đến việc vì sao trước khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đích thân triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Trong hoàn cảnh ấy, lẽ ra người ta có thể nghĩ đến một hội nghị quân sự, nơi các tướng lĩnh bàn bạc việc chuẩn bị kháng chiến. Nhưng tại sao lại là hội nghị văn hóa?

Bởi chúng ta coi văn hóa là sức mạnh vô địch, là yếu tố có thể huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc để vượt qua thử thách. Nhìn lại hàng nghìn năm lịch sử, chúng ta càng thấy rõ văn hóa có sức mạnh lớn lao như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam.

- Sức sống của văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng bảo tồn truyền thống mà còn ở khả năng thích ứng với những biến chuyển của thời đại. Theo Giáo sư, đặc điểm này có ý nghĩa như thế nào khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?

Bản chất của bất cứ nền văn hóa nào, không riêng Việt Nam, đều mang trong mình năng lực mà người ta gọi là “tiếp biến văn hóa” (acculturation), tức là khả năng tiếp nhận, biến đổi, thích ứng và hòa đồng.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam có một nét cực kỳ đặc sắc, đó là tính uyển chuyển, mềm dẻo và khả năng tiếp biến ở trình độ cao khi ứng xử với những nền văn minh tác động đến chúng ta từ nhiều phía.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa trở thành một thứ “vũ khí bí mật”, vũ khí có sức mạnh vô địch, phạm vi rộng vô biên.

Giáo sư Vũ Minh Giang

Có những tác động xuất phát từ ý đồ đồng hóa, nô dịch như chúng ta từng trải qua. Nhưng cũng có những giá trị mà khi nhận thấy là tốt đẹp, chúng ta chủ động tiếp nhận, tích hợp để làm phong phú thêm nền văn hóa của mình.

Đây chính là một lợi thế vô cùng lớn trong quá trình hội nhập hiện nay.

Đã có thời kỳ chúng ta khá lo lắng rằng bản sắc văn hóa dân tộc có thể bị phôi pha trước những luồng văn hóa ngoại lai. Nhưng chúng ta đã vượt qua được nỗi lo ấy. Bây giờ, chúng ta có được hai chữ “tự tin” để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tinh thần đó cũng chính là tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc lập, chủ quyền, tự chủ là cái gốc, là nền tảng bất biến. Trên cơ sở ấy, chúng ta có thể vận dụng sách lược một cách mềm dẻo, uyển chuyển.

Đó chính là thế mạnh của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên mới: vừa hội nhập sâu rộng, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Điều chúng ta đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện là khai thác sức mạnh của con người Việt Nam, biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Các đại biểu dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội, ngày 26/11/1962. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Biến di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế

- Trong lịch sử, văn hóa đã góp phần tạo nên sức mạnh giúp dân tộc vượt qua những thử thách sinh tử. Ngày nay, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững, theo Giáo sư, cần chuyển hóa sức mạnh ấy thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

Khi nói đến yêu cầu huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển đất nước, đặc biệt là thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, tôi cho rằng văn hóa hoàn toàn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình này. Chúng ta không chỉ coi văn hóa là những di sản tinh thần mà còn là một nguồn tài nguyên phục vụ cuộc sống.

Tôi lấy ví dụ về Điện Biên Phủ. Đó là một chiến công chói lọi, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chúng ta có cả một hệ thống di tích chiến trường và bảo tàng lưu giữ những giá trị lịch sử của chiến thắng ấy.

Khi bức tranh panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ được đưa vào khai thác, bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Đây là ví dụ sinh động về việc biến di sản lịch sử thành sản phẩm văn hóa có sức hút, vừa phát huy giá trị truyền thống, vừa tạo nguồn thu phục vụ phát triển.

Chúng ta đầu tư để tạo ra một sản phẩm văn hóa dựa trên di sản lịch sử sẵn có. Trên đất nước Việt Nam còn vô vàn di sản vật thể và phi vật thể có thể được khai thác theo cách đó, tạo nên những sản phẩm văn hóa mang lại giá trị vật chất thực sự.

Một ví dụ khác là Hội An, đô thị cổ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Từ những giá trị của di sản, các doanh nghiệp đã xây dựng vở diễn thực cảnh “Ký ức Hội An”, tạo nên một sản phẩm văn hóa đặc sắc, thu hút du khách và góp phần phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Đó chính là những hợp phần tạo nên công nghiệp văn hóa.

Công nghiệp văn hóa trước hết phải có tài nguyên, mà tài nguyên ở đây chính là di sản. Chúng ta không can thiệp làm hư hại di sản, mà lấy di sản làm chủ đề, làm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Nếu có tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo, năng lực của đội ngũ chuyên môn cùng khả năng huy động nguồn lực đầu tư, chúng ta hoàn toàn có thể biến các di sản văn hóa thành những sản phẩm có giá trị, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Du khách xem tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Báo Nhân Dân)

- Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, văn hóa còn được kỳ vọng tham gia định hướng, điều tiết quá trình phát triển. Sức mạnh ấy được thể hiện như thế nào trong đời sống chính trị, đối ngoại và việc nâng cao vị thế quốc gia, thưa Giáo sư?

Có một thời gian khá dài, khi nói đến văn hóa, chúng ta thường hiểu đó là những giá trị để trân trọng, chiêm ngưỡng, tự hào hoặc hưởng thụ như những “món ăn tinh thần”.

Nhưng nếu hiểu đến cùng, văn hóa chính là cốt cách, là nền tảng của con người và của cả dân tộc.

Chẳng hạn, khi nói đến “ngoại giao cây tre”, đây không đơn thuần là ngoại giao văn hóa mà chính là văn hóa ngoại giao.

Cốt lõi của đường lối ngoại giao ấy là biết giữ vững những nguyên tắc cần giữ, đồng thời mềm dẻo, linh hoạt khi cần thiết. Đường lối chính trị hiện nay rất cần đến cách ứng xử, đến bản lĩnh và những phẩm chất văn hóa của con người Việt Nam.

Có ba vấn đề mà tôi biết nhiều nước trên thế giới rất muốn học tập Việt Nam.

Thứ nhất, vì sao Việt Nam có thể khơi dậy và phát huy mạnh mẽ ý thức dân tộc, lòng yêu nước để tạo nên sức mạnh? Không phải các dân tộc khác không có lòng yêu nước, nhưng chúng ta đã biết phát huy nguồn lực tinh thần ấy rất hiệu quả.

Thứ hai, làm thế nào một đất nước có hàng chục dân tộc khác nhau lại có thể xây dựng được khối đoàn kết như vậy? Việt Nam đã làm rất tốt việc đoàn kết các dân tộc, tôn giáo.

Thứ ba, đặc biệt là trong đối ngoại, dù các siêu cường trên thế giới có những lợi ích đối lập nhau, họ vẫn có cái nhìn rất tích cực về Việt Nam. Chúng ta có thể xây dựng quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới.

Với một nền kinh tế có quy mô khoảng 500 tỷ USD, Việt Nam đã có được vị thế quốc tế cao hơn so với quy mô kinh tế của mình.

Những điều đó cho thấy văn hóa không chỉ đơn giản là đời sống tinh thần hay nền tảng tinh thần như cách hiểu thông thường.

Văn hóa còn tạo nên những phẩm chất đặc biệt, trở thành thế mạnh của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại đến việc tạo dựng thế và lực của đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Đưa văn hóa và con người vào trung tâm các quyết sách

- Để văn hóa thực sự tham gia định hướng phát triển kinh tế - xã hội, theo Giáo sư, đâu là những vấn đề cần ưu tiên trong hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện?

Tôi cho rằng những định hướng trong các văn kiện của Đảng hiện nay đã rất đầy đủ. Khi chúng ta xác định “văn hóa và con người là trung tâm của mọi quyết sách”, thì về phương diện nhận thức và nền tảng chính trị, như vậy là đã rất rõ ràng.

Vấn đề bây giờ nằm ở ba yếu tố: cách đi, con người và phương pháp thực hiện.

Chẳng hạn, Quốc hội có thể thông qua nguồn kinh phí lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng dành cho văn hóa. Nhưng câu hỏi quan trọng là đầu tư vào đâu? Điều này đòi hỏi phải có sự tính toán hết sức tỉnh táo.

Nếu không, chúng ta có thể dồn nguồn lực vào những hoạt động tốn kém nhưng không thực sự tạo ra sự phục hưng văn hóa.

Tôi lấy ví dụ, nếu đem phần lớn nguồn lực đầu tư vào tu bổ di tích thì sẽ rất tốn kém. Vì vậy, cần có cách nhìn cân đối giữa bảo tồn, đào tạo nguồn nhân lực và khai thác các giá trị di sản để tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc sắc, thay vì chỉ dồn tiền vào những hạng mục đầu tư cụ thể.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng khác chính là đào tạo con người.

Kinh nghiệm từ những quốc gia đã có bước phát triển ngoạn mục về công nghiệp văn hóa như Hàn Quốc, Singapore cho thấy họ rất chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực. Không chỉ đào tạo những tài năng trong từng lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, họ còn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ những nhà quản lý văn hóa.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đội ngũ quản lý văn hóa có vai trò hết sức quan trọng. Chính từ những con người ấy mới có thể hình thành nhiều ý tưởng, tác phẩm và sản phẩm văn hóa đặc sắc.

Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần đặc biệt chú trọng việc đào tạo con người, nhất là nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, tháng 1/2026.

- Thưa Giáo sư, từ những bài học lịch sử và yêu cầu phát triển hiện nay, đâu là những thay đổi căn bản để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045?

Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương về văn hóa, đặc biệt là những nhận thức mới gần đây, tôi cho rằng có ba thay đổi mang tính căn bản.

Thứ nhất, xác định văn hóa và con người là trung tâm của mọi quyết sách.

Trước đây, văn hóa cũng được đề cao, coi trọng, nhưng thường được nhìn nhận như một yếu tố đứng bên cạnh các lĩnh vực khác, thậm chí có thời kỳ chưa được coi trọng bằng những yếu tố như quốc phòng, an ninh hay chính trị.

Sau đó, chúng ta đã có bước chuyển trong nhận thức khi đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực ấy.

Còn bây giờ, văn hóa và con người được xác định là trung tâm. Đây là thay đổi có ý nghĩa quyết định, bởi con người chính là nhân tố quyết định mọi quá trình phát triển, mà con người luôn gắn liền với văn hóa.

Thứ hai, chuyển từ tư duy bảo tồn, hưởng thụ văn hóa sang khai thác văn hóa như một nguồn tài nguyên phát triển.

Trước đây, chúng ta thường xem văn hóa là những giá trị để nâng niu, trân trọng, bảo tồn và hưởng thụ. Hiện nay, văn hóa được nhìn nhận là một nguồn tài nguyên có thể khai thác, phát triển thành cả một nền công nghiệp văn hóa, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Thứ ba, biến những giá trị và thế mạnh của con người Việt Nam thành lợi thế cạnh tranh quốc tế.

Chúng ta đã quan sát, học tập kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong cuộc cạnh tranh hiện nay, nếu muốn không chỉ đuổi kịp mà còn vượt lên, Việt Nam phải biết biến tất cả những gì mình có thành lợi thế.

Đó chính là ý nghĩa quan trọng nhất khi chúng ta nói đến việc đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong kỷ nguyên ấy, văn hóa trở thành một thứ “vũ khí bí mật”, vũ khí có sức mạnh vô địch, phạm vi rộng vô biên. Nếu biết khai thác, phát huy được sức mạnh ấy, chúng ta sẽ có khả năng giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh phát triển.

Bởi lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh rằng, chính nhờ văn hóa, dân tộc Việt Nam từng vượt qua những thử thách vô cùng hiểm nghèo để tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay.

- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Anh Văn