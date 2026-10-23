GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật châu Âu

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành làm việc với giảng viên, sinh viên Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: D.H

Sinh năm 1963 tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành hiện là giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław, Ba Lan. Ông theo học ngành công nghệ thông tin tại Ba Lan, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1989 và được phong giáo sư năm 2006. Năm 2009, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Ba Lan trao danh hiệu Giáo sư cấp Nhà nước; năm 2011, ông được phong học hàm Giáo sư tại Việt Nam.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học máy tính, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tập thể tính toán. Ông là tác giả, đồng tác giả của hàng trăm công trình khoa học, nhiều đầu sách chuyên khảo; đồng thời đảm nhiệm vai trò biên tập tại các tạp chí khoa học quốc tế và tham gia các hoạt động hợp tác, đào tạo nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế. Năm 2023, ông được Tổng thống Ba Lan trao Huân chương Công trạng hạng Nhất.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành luôn dành sự quan tâm cho quê hương Quảng Trị, tích cực kết nối đội ngũ trí thức, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học tại địa phương.

EASA được thành lập năm 1990, trụ sở tại Salzburg (Áo), quy tụ các nhà khoa học, học giả và nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực. Hoạt động của viện hướng đến thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, đối thoại học thuật và hợp tác giữa các nền văn hóa. Việc được bầu làm viện sĩ chính thức EASA là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khoa học của GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành, ghi nhận những đóng góp của ông cho lĩnh vực khoa học, đồng thời mang lại niềm tự hào cho quê hương Quảng Trị.