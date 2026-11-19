Hơn ba thập kỷ bền bỉ theo đuổi những bài toán kết cấu

Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề, GS.TS Vũ Quốc Anh, Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa miệt mài nghiên cứu, tìm kiếm những hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực kết cấu công trình, vừa dành tâm huyết truyền đạt tri thức, hướng dẫn và bồi dưỡng các thế hệ học trò tiếp nối con đường khoa học.

GS.TS Vũ Quốc Anh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với những đóng góp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng.

Các hướng nghiên cứu chính của thầy bao gồm kết cấu thép, kết cấu thép tạo hình nguội, khung thép có liên kết nửa cứng, phân tích phi tuyến và tối ưu hóa kết cấu, kết cấu liên hợp thép - bê tông, bê tông siêu tính năng (UHPC).

Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong thiết kế, tính toán và nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu, bảo đảm khả năng chịu lực cũng như độ an toàn của công trình xây dựng.

GS.TS Vũ Quốc Anh là tác giả, đồng tác giả của 140 bài báo khoa học. Trong đó có 15 bài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCIE, 18 bài thuộc danh mục Scopus, với 13 bài nằm trong nhóm Q1, cùng các bài trên hội thảo quốc tế có chỉ số Scopus và bài trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước.

Các công bố tập trung vào những vấn đề chuyên sâu về kết cấu thép, phương pháp phân tích, tối ưu hóa kết cấu và đặc tính cơ học của vật liệu bê tông hiệu năng cao.

Một số nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến công trình về công thức gần đúng xác định mất ổn định cục bộ của cấu kiện thép thành mỏng tại Tạp chí Journal of Constructional Steel Research năm 2025; nghiên cứu phát triển hàm dạng cho phần tử dầm - cột có liên kết nửa cứng trong phân tích bậc hai khung thép đăng trên Civil Engineering Journal năm 2025; hay phương pháp tối ưu hóa kết cấu khung thép bằng thuật toán tiến hóa vi phân công bố trên Tạp chí Structures năm 2023.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về ứng xử chịu cắt động của bê tông cốt sợi siêu tính năng dưới tải trọng va đập đăng trên Tạp chí Structures năm 2022 cũng cho thấy phạm vi nghiên cứu của thầy không chỉ giới hạn trong kết cấu thép mà còn mở rộng sang vật liệu và kết cấu bê tông hiệu năng cao.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, thầy chủ trì 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Đó là nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AISI S100, nghiệm thu năm 2024; nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp, trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G, nghiệm thu năm 2021; nghiên cứu quy trình công nghệ, chỉ dẫn kỹ thuật lắp dựng kết cấu nhà thép cao tầng, nghiệm thu năm 2018.

Đây là những đề tài có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động thiết kế, thi công và quản lý chất lượng công trình.

Việc nghiên cứu, chuyển hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến thành hướng dẫn phù hợp với điều kiện triển khai trong nước góp phần bổ sung cơ sở chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, đơn vị tư vấn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Với những đóng góp đó, GS.TS Vũ Quốc Anh còn được tin tưởng tham gia Ban Kỹ thuật tư vấn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật xây dựng về kết cấu, công nghệ xây dựng của Bộ Xây dựng; đồng thời là chuyên gia Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Thầy cũng tham gia Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; chuyên san Kỹ thuật công trình đặc biệt của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Những nhiệm vụ này cho thấy hoạt động chuyên môn của một giảng viên đại học không chỉ dừng lại ở nghiên cứu và công bố khoa học mà còn có thể đóng góp trực tiếp vào quá trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật của ngành.

Những trang giáo trình và hành trình trao truyền tri thức

Với GS.TS Vũ Quốc Anh, nghiên cứu khoa học và giảng dạy không phải hai công việc tách biệt. Những kết quả nghiên cứu được tích lũy qua từng đề tài, công bố khoa học tiếp tục được hệ thống hóa, cập nhật và chuyển tải vào các giáo trình, tài liệu chuyên ngành. Đó cũng là cách tri thức khoa học được đưa gần hơn với người học, trở thành nền tảng cho quá trình đào tạo kỹ sư và nghiên cứu chuyên sâu.

Trong nhiều năm, thầy đã chủ biên và tham gia biên soạn nhiều đầu sách, giáo trình phục vụ đào tạo ngành Xây dựng. Nổi bật là giáo trình "Kết cấu liên hợp Thép - Bê tông" xuất bản năm 2025; "Kết cấu thép tạo hình nguội" và "Tính toán thiết kế hệ dầm sàn thép" xuất bản năm 2022; "Kết cấu tháp và trụ thép" năm 2020, "Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi" năm 2012…

Mỗi công trình biên soạn là một bước hệ thống hóa kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, việc cập nhật các tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến như Eurocode, AISI, TIA trong quá trình biên soạn giúp nội dung đào tạo tiếp cận với những phương pháp tính toán, thiết kế đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kết cấu công trình.

Không chỉ truyền đạt kiến thức từ sách vở, GS.TS Vũ Quốc Anh còn dành nhiều tâm huyết cho công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Thầy đã hướng dẫn thành công nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, cao học.

Với đội ngũ sinh viên, thầy cũng chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những người có năng lực, khuyến khích các em tham gia nghiên cứu khoa học từ khi còn ngồi trên giảng đường. Nhiều sinh viên được thầy hướng dẫn đã đạt các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Quốc gia (Giải Loa Thành…).

Trên cương vị Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, thầy quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận, hướng dẫn một số giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ, thạc sỹ. Đây là đóng góp thiết thực cho sự phát triển lâu dài của Bộ môn, đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

Song song với công tác chuyên môn, thầy còn tham gia các hoạt động học thuật trong nước và quốc tế. GS.TS Vũ Quốc Anh là thành viên Ban Khoa học Hội nghị Quốc tế CIGOS các năm 2024, 2026; Hội nghị Quốc tế 79th RILEM Annual Week & ICONS 2025; thành viên Hội đồng Khoa học Quốc tế Hội nghị ICTWS 2023 về kết cấu thành mỏng tại Sydney, Australia. Những hoạt động này góp phần mở rộng kết nối học thuật, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.

Hơn 30 năm gắn bó với giảng đường, từ một giảng viên đến nhà khoa học, giáo sư, hành trình của GS.TS Vũ Quốc Anh được tạo nên từ những công việc cụ thể, bền bỉ qua từng năm tháng. Đó là những giờ giảng, những công trình nghiên cứu, những cuốn giáo trình, những luận án tiến sĩ và những thế hệ học trò trưởng thành từ sự hướng dẫn của thầy.

Năm 2025, thầy được công nhận chức danh Giáo sư ngành Xây dựng. Năm 2026, việc được Bộ Xây dựng tuyên dương tiếp tục là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển chuyên môn.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá cao tâm huyết và những nỗ lực bền bỉ của GS.TS Vũ Quốc Anh trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, GS.TS Vũ Quốc Anh không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn góp phần nâng cao vị thế nghiên cứu của nhà trường.

Đằng sau những công bố khoa học ấy là sự tận tụy của một người thầy luôn dành nhiều tâm sức cho công việc đào tạo, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Với một nhà giáo, thành tựu không chỉ được đo bằng số lượng công trình đã công bố hay những danh hiệu đạt được, mà còn nằm ở giá trị tri thức được trao truyền và những người học có thể tiếp tục phát triển từ nền tảng ấy.

Hành trình của GS.TS Vũ Quốc Anh tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là sự kết nối giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa trách nhiệm của người làm khoa học với sứ mệnh của người thầy.

Chính sự bền bỉ ấy góp phần vun đắp truyền thống học thuật, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ giảng viên, sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường khoa học và đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng.