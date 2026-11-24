Ngày Văn hoá Việt Nam

Khẳng định vị trí nền tảng và sức mạnh của văn hóa

Theo GS.TS Từ Thị Loan, việc lựa chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, biểu tượng và định hướng phát triển đất nước. Ngày này gắn với sự kiện 24/11/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và khẳng định tư tưởng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Sau 80 năm, thông điệp ấy vẫn nguyên giá trị, đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tầm vóc của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh di sản, truyền thống và thành tựu văn hóa dân tộc, mà quan trọng hơn là khẳng định vị trí nền tảng, vai trò dẫn dắt và sức mạnh nội sinh của văn hóa đối với sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và những biến động nhanh chóng của đời sống xã hội, văn hóa vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp bản sắc, nhân cách, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc.

GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, việc lựa chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, biểu tượng và định hướng phát triển đất nước

Đáng chú ý, việc dành một ngày để toàn xã hội hướng về văn hóa còn thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức: văn hóa không đơn thuần là lĩnh vực cần bảo tồn mà còn là nguồn lực phát triển, góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy sáng tạo và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Bàn về sức sống của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập, bà Loan cho rằng, bản lĩnh văn hóa dân tộc được tạo nên từ khả năng vừa gìn giữ những giá trị cốt lõi, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại và không ngừng sáng tạo để thích ứng với thời đại.

Những giá trị làm nên cốt cách, tâm hồn Việt Nam trước hết là lòng yêu nước, tinh thần độc lập, tự cường, ý thức cộng đồng, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Cùng với đó là lòng nhân ái, nghĩa tình, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự gắn bó với gia đình, quê hương, nguồn cội; đức tính cần cù, hiếu học và sáng tạo. Tiếng Việt, di sản, phong tục, tập quán và nghệ thuật truyền thống cũng là những không gian lưu giữ ký ức, bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với khép kín hay bảo thủ. Điều quan trọng là phải biết làm mới các giá trị truyền thống, đưa chúng vào đời sống đương đại, đặc biệt là tiếp cận thế hệ trẻ.

Đưa di sản vào đời sống, chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm

Từ góc độ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, GS.TS Từ Thị Loan nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động. Không chỉ gìn giữ những gì cha ông để lại, cần tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và phát triển trong những bối cảnh mới.

Văn hóa truyền thống cần hiện diện trong không gian gia đình, nhà trường, cộng đồng và các hoạt động thường nhật. Những giá trị như tiếng Việt, phong tục, lễ nghi, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian cần được trao truyền thông qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ giới thiệu như những kiến thức về quá khứ.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp sáng tạo khai thác chất liệu truyền thống để tạo ra những sản phẩm đương đại hấp dẫn. Công nghệ số cũng mở ra cơ hội đưa di sản đến gần công chúng, nhất là giới trẻ, thông qua bảo tàng số, thực tế ảo, nền tảng trực tuyến và các hình thức trải nghiệm tương tác.

“Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được con người hôm nay yêu mến, sử dụng, sáng tạo và tự hào tiếp nối”, bà nhấn mạnh.

Người dân trong trang phục truyền thống diễu hành quanh phố cổ Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Đánh giá về tiềm năng phát huy văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển sức mạnh mềm, từ kho tàng di sản phong phú, bản sắc đa dạng của 54 dân tộc đến lịch sử dựng nước, giữ nước và những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam như nhân ái, nghĩa tình, hiếu khách, năng động, sáng tạo.

Đặc biệt, sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa đang mở ra cơ hội chuyển hóa những giá trị ấy thành sản phẩm có sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa quốc tế.

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào nhưng chưa thực sự mạnh về năng lực sáng tạo, thương mại hóa và quảng bá. Nhiều sản phẩm còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa xây dựng được thương hiệu quốc tế; sự liên kết giữa văn hóa, du lịch, truyền thông và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Để khắc phục, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng cần xây dựng chiến lược quảng bá văn hóa quốc gia dài hạn, xác định rõ những giá trị đặc trưng, sản phẩm chủ lực và thị trường trọng điểm. Đồng thời, đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử và nghệ thuật biểu diễn.

Quan trọng hơn, cần khuyến khích sáng tạo những sản phẩm vừa mang bản sắc Việt Nam, vừa có ngôn ngữ biểu đạt hiện đại, phù hợp thị hiếu quốc tế. Thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu những giá trị văn hóa sẵn có, Việt Nam cần tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm đủ sức chinh phục công chúng toàn cầu, để văn hóa Việt Nam không chỉ được biết đến mà còn được yêu mến và lựa chọn.

Khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và sáng tạo văn hóa trong mỗi người dân

Theo GS.TS Từ Thị Loan, giá trị lớn nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở những hoạt động tôn vinh diễn ra vào ngày 24/11, mà ở khả năng khơi dậy tình yêu, ý thức trách nhiệm và hành động thiết thực vì văn hóa trong suốt 365 ngày của năm.

Muốn vậy, trước hết cần đưa văn hóa trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, từ cách ứng xử trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng đến việc gìn giữ tiếng Việt, phong tục, truyền thống và những giá trị đạo đức tốt đẹp. Mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn phải trở thành chủ thể thực hành, sáng tạo và trao truyền văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ đánh thức niềm tự hào về quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm của mỗi người với hiện tại và khát vọng kiến tạo tương lai

Đặc biệt, với thế hệ trẻ, việc khơi dậy tình yêu di sản cần được thực hiện bằng những trải nghiệm sinh động thay vì chỉ dừng ở các lời kêu gọi. Những chương trình tham quan di tích, trải nghiệm làng nghề, học nghệ thuật truyền thống hay sáng tạo nội dung số về di sản sẽ giúp người trẻ tiếp cận văn hóa bằng chính sự khám phá và sáng tạo của mình.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình hành động thường xuyên, gắn trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng, thiết chế văn hóa và doanh nghiệp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị dân tộc.

Điều bà Loan kỳ vọng là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ đánh thức niềm tự hào về quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm với hiện tại và khát vọng kiến tạo tương lai. Khi mỗi người dân biết trân trọng, thực hành và làm giàu thêm những giá trị văn hóa trong cuộc sống thường ngày, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.