GS-TS Trần Ngọc Hải được giao làm Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ

GS-TS Trần Ngọc Hải

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, GS-TS Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc ĐH Cần Thơ, được giao làm Quyền Giám đốc ĐH Cần Thơ cho đến khi có quyết định về nhân sự giám đốc.

Trước đó, PGS-TS Trần Trung Tính, Giám đốc ĐH Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN.

GS-TS Trần Ngọc Hải (sinh năm 1969) tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản tại ĐH Cần Thơ năm 1991, tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Putra (Malaysia) năm 1997 và nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á năm 2005. Ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2010 và Giáo sư năm 2018.

GS-TS Trần Ngọc Hải công tác tại Đại học Cần Thơ từ tháng 10-1991, khởi đầu là giảng viên Khoa Thủy sản. Ông từng giữ chức Phó trưởng Khoa Thủy sản, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ và Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.