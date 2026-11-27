Ngày 27.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký quyết định số 3436/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm GS.TS Trần Ngọc Hải, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

GS.TS Trần Ngọc Hải được bổ nhiệm Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ảnh: Đại học Cần Thơ

Trước đó, ngày 18.9.2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ cho GS.TS Trần Ngọc Hải, khi đó là Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ. Việc giao quyền được thực hiện sau khi PGS.TS Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Trần Ngọc Hải, 57 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh. Ông tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ năm 1991; nhận bằng thạc sĩ nuôi trồng thủy sản tại Đại học Putra (Malaysia) năm 1997; nhận bằng tiến sĩ nuôi trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi thủy sản tại Viện Công nghệ châu Á năm 2005. Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2010 và giáo sư năm 2018.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ảnh: Đại học Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 19.11.2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 3368/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm PGS.TS Ngô Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Cần Thơ), giữ chức Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, 56 tuổi, quê quán xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp. Được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực Sư phạm Sinh học, Công nghệ sinh học và Vi sinh vật. Ông Phong được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Sinh học năm 2018 và có trình độ lý luận chính trị cao cấp…

Đại học Cần Thơ vừa tổ chức Hội thi Tiếng hát, tài năng nghệ thuật lần thứ 34 năm 2026, vào tối 18.11. Ảnh: Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến năm 2025, Đại học Cần Thơ đang triển khai đào tạo 127 chương trình trình độ đại học, trong đó có 108 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao, với hơn 46.000 sinh viên chính quy và gần 10.000 học viên theo các hình thức vừa làm, vừa học và đào tạo từ xa.

Bên cạnh đó, Đại học Cần Thơ còn đào tạo 63 ngành trình độ thạc sĩ và 27 ngành trình độ tiến sĩ, bao phủ nhiều lĩnh vực trọng điểm từ nông nghiệp, thủy sản, môi trường, kỹ thuật - công nghệ đến khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kinh tế và luật... Việc mở rộng quy mô đào tạo gắn với chuẩn hóa chất lượng đã góp phần nâng cao uy tín học thuật và năng lực cạnh tranh của Đại học Cần Thơ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.