GS.TS. Trần Ngọc Hải, Giám đốc Đại học Cần Thơ - Ảnh: Đại học Cần Thơ

Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký quyết định bổ nhiệm GS.TS. Trần Ngọc Hải giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Theo quyết định, tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của GS.TS. Trần Ngọc Hải được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ cho GS.TS. Trần Ngọc Hải, khi đó là Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ. Việc giao quyền được thực hiện sau khi PGS.TS. Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS. Trần Ngọc Hải sinh năm 1969, quê tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ năm 1991; nhận bằng thạc sĩ nuôi trồng thủy sản tại Đại học Putra Malaysia năm 1997 và bằng tiến sĩ nuôi trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi thủy sản tại Viện Công nghệ châu Á năm 2005.

Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2010 và giáo sư năm 2018.

GS.TS. Trần Ngọc Hải bắt đầu công tác giảng dạy trong lĩnh vực thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 10/1991. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, trong đó có Phó Trưởng khoa Thủy sản từ tháng 5/2012, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 3/2021 và Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ từ tháng 6/2026.

Với hơn 35 năm gắn bó với Đại học Cần Thơ, GS.TS. Trần Ngọc Hải có quá trình công tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, đặc biệt là ngành thủy sản.

Đại học Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Cần Thơ theo Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 15/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.