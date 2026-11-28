Ngày 28-11, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; về phía lãnh đạo thành phố Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT ngày 17-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế giữ chức Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhận quyết định và tặng hoa chúc mừng từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và người học Đại học Huế.

Theo Bộ trưởng, trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu này là kết quả đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý và người học.

Bộ trưởng đề nghị Đại học Huế tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của một đại học vùng đa ngành trong lòng đô thị di sản, hướng đến trở thành trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu có sức lan tỏa.

Trên cương vị mới, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng tập thể lãnh đạo Đại học Huế cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới quản trị đại học, phát huy sức mạnh toàn hệ thống; gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu phát triển của Huế và khu vực. Đồng thời, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chú trọng phát triển đội ngũ và xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý Đại học Huế cần xây dựng và triển khai quyết liệt lộ trình phát triển thành đại học quốc gia, gắn với mục tiêu xây dựng mô hình đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế.

Đại học Huế cũng cần chủ động phối hợp với thành phố Huế, các địa phương trong vùng và cộng đồng doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo nhân lực, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong đó, phát huy thế mạnh ở các lĩnh vực y dược, sư phạm, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nông lâm nghiệp và môi trường, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Huế và tập thể Đại học Huế; đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học đã xây dựng truyền thống học thuật, bản sắc văn hóa và uy tín của đơn vị.

Tân Giám đốc Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Đại học Huế khẳng định việc đảm nhận cương vị mới là trọng trách trước truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Huế, cũng như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các thế hệ người học.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo xây dựng và triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 theo bốn trụ cột ABCD, gồm: Ưu tú trong học thuật (Academic Excellence); Hiệu quả trong quản trị (Business Efficiency); Uy tín trong phụng sự cộng đồng (Community Reputation); Thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (Digital Transformation and Innovation).

Theo GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, con người sẽ là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, Đại học Huế sẽ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy; bảo đảm đoàn kết, kỷ cương, liêm chính; tăng cường lắng nghe, đối thoại và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế, tân Giám đốc nhấn mạnh trách nhiệm kế thừa truyền thống, hội tụ nguồn lực, chủ động chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học, Đại học Huế sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học quốc gia, xây dựng những phẩm chất của một đại học tinh hoa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.