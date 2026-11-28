Theo đó, Bộ GD&ĐT bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế giữ chức Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: N.H.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn bày tỏ tin tưởng GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và tâm huyết, cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và người học kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Đại học Huế phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo thành phố Huế và tập thể Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo Đại học Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo bốn trụ cột “ABCD”, với con người là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo: Academic Excellence (Ưu tú trong học thuật), Business Efficiency (Hiệu quả trong quản trị), Community Reputation (Uy tín trong phụng sự cộng đồng) và Digital Transformation and Innovation (Thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo).

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.H.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy (57 tuổi), quê quán phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ông có trình độ chuyên môn bác sĩ y khoa, học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ y khoa, trình độ lý luận chính trị cao cấp. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa. Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư vào năm 2009 và Giáo sư vào năm 2019. Quá trình công tác, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy gắn liền với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từ năm 1996 đến nay.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế, ông giữ chức Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy hiện là đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác như Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2025 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023.

Đặc biệt, năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia, tước Hiệp sĩ, nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.