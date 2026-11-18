GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế

Ngày 17/11/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế giữ chức Giám đốc Đại học Huế, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Theo quyết định, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Đại học Huế sau hơn 5 tháng được giao quyền điều hành đơn vị. Trước đó, ngày 04/6/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1515/QĐ-BGDĐT giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, khi ông đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và quá trình cống hiến của GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy; đồng thời đặt ra những kỳ vọng mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát triển Đại học Huế theo định hướng đại học nghiên cứu, chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại thành phố Huế. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Trong lĩnh vực chuyên môn, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được biết đến là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn y học. Không chỉ khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực y khoa, ông còn là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy (bên phải), Giám đốc ĐH Huế tại buổi ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản, mở rộng trao đổi giảng viên, người học và nghiên cứu.

Trải qua 30 năm công tác, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, gắn với các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học. Quá trình công tác lâu dài giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng cho việc đảm nhiệm những trọng trách trong công tác lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế.

Hiện nay, bên cạnh cương vị Giám đốc Đại học Huế, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy còn là Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII - Tổng Hội Y Học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là sự ghi nhận đối với uy tín chuyên môn và những đóng góp của ông trong lĩnh vực y học.

Năm 2024, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ

Ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý

Những đóng góp của GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế ghi nhận thông qua nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Trong đó, ông được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025.

Đặc biệt, năm 2024, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ. Phần thưởng này ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm quản lý và quá trình cống hiến trong suốt ba thập kỷ, việc GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường hội nhập quốc tế, qua đó phát huy vị thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học Huế là một trong những đại học vùng trọng điểm quốc gia với hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Hiện nay, Ban Giám đốc Đại học Huế hiện gồm có 4 thành viên: GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế; GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế./.