GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, tân Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế.

Theo Quyết định, thời hạn giữ chức vụ của GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là 5 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (17/11/2026).

Việc bổ nhiệm được thực hiện căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; các Nghị định của Chính phủ và Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ; Kết luận số 202-KL/ĐU ngày 16/11/2026 của Tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước đó, ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1515/QĐ-BGDĐT về giao Quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP Huế; là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

Trải qua 30 năm công tác, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học. Ông là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Hiện tại, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.