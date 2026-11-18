Theo quyết định, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Đại học Huế trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 17/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy chính thức làm Giám đốc Đại học Huế.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Giáo dục đại học, nghị định của Chính phủ về công tác cán bộ, Kết luận số 202-KL/ĐU ngày 16/11/2026 của Tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước đó, ngày 4/6/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1515/QĐ-BGDĐT, giao quyền Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, khi ông đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP Huế, là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Với khoảng 30 năm công tác, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học. Ông được biết đến là nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sản phụ khoa, đồng thời có kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục đại học.

Hiện nay, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.