GS.TS Nguyễn Viết Tiến làm Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện nhiều bộ, ban ngành, đoàn thể tham dự Đại hội.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 28–29/9 tại Hà Nội, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và thông qua Nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam và đoàn chủ toạ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng hội. Ảnh: Trần Minh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 23 thành viên. GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Ban Chấp hành cũng bầu 5 Phó Chủ tịch, trong đó có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, cùng Ban Kiểm tra theo quy định. Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội sáng 29/9.

"Y học là một nghề đặc biệt"

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, y học là một nghề đặc biệt. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, cứu người mà còn mang đến cho người bệnh niềm tin và hy vọng.

Theo ông, trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, trong những thời điểm gian nan để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ hòa bình, từ vùng núi cao, hải đảo xa xôi đến các đô thị lớn, từ bệnh viện tuyến Trung ương đến trạm y tế cơ sở, ở đâu có người bệnh, ở đó có những người thầy thuốc âm thầm cống hiến.

Từ truyền thống đó, ông cho rằng nền y học Việt Nam cần nhìn thẳng vào tương lai khi y học thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ gene, tế bào gốc, robot, y học từ xa, dữ liệu lớn và nhiều tiến bộ khoa học mới.

Trong bối cảnh đó, nền y học Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nhưng đổi mới về khoa học và công nghệ không được làm mất đi cốt lõi của nghề y là con người.

"Một nền y học hiện đại phải là nền y học tiên tiến về khoa học, nhân văn trong hành nghề và công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế", tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chúc mừng Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và Chủ tịch danh dự Nguyễn Thị Xuyên. Ảnh: Trần Minh

Phát huy vai trò "ngôi nhà chung" của giới y học

Tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam mong muốn Tổng hội tiếp tục khẳng định vai trò là ngôi nhà chung của giới y học Việt Nam, nơi hội tụ trí tuệ của các thế hệ thầy thuốc, chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác khoa học và tạo điều kiện để thế hệ trẻ học hỏi, trưởng thành.

Theo đó, Tổng hội cần lấy khoa học và chuyên môn làm nền tảng, phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội, xây dựng các khuyến cáo chuyên môn, góp phần xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học. Tiếng nói của giới chuyên môn cần ngày càng có trọng lượng trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó là tăng cường đoàn kết trong toàn ngành, thúc đẩy sự phối hợp giữa các chuyên ngành, bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, giữa y tế công lập và tư nhân, giữa Trung ương và địa phương để chia sẻ tri thức, cùng phát triển và phục vụ người bệnh tốt hơn.

Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là quan tâm đến thế hệ thầy thuốc trẻ. Theo tân Chủ tịch Tổng hội, một nền y học muốn phát triển bền vững cần tạo cơ hội để các bác sĩ, điều dưỡng và nhà khoa học trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tổng hội cũng cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi chuyên gia và tổ chức các hội nghị khoa học, qua đó đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới và tiếp thu những thành tựu tinh hoa của y học thế giới.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Minh

Mọi hoạt động cuối cùng phải hướng tới người bệnh

Tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Viết Tiến cho rằng, đằng sau mỗi con số thống kê về bệnh tật là một con người; đằng sau một ca bệnh là một gia đình và đằng sau một quyết định chuyên môn của người thầy thuốc có thể là cả tương lai của một con người.

Vì vậy, mọi hoạt động của Tổng hội cuối cùng phải hướng tới người bệnh, xây dựng một nền y học trong đó người bệnh được tôn trọng, lắng nghe và chăm sóc bằng chuyên môn tốt nhất, bằng sự nhân ái.

"Khoa học làm nên sức mạnh của người thầy thuốc, nhưng lòng nhân ái làm nên giá trị của nghề y", ông nói.

Nhận trọng trách trên cương vị mới, tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khẳng định sẽ tận tâm, trách nhiệm, cầu thị, đoàn kết, lắng nghe các thế hệ đi trước, đồng hành cùng đồng nghiệp và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ.

Ông mong muốn các thành viên Tổng hội cùng hướng tới lợi ích chung của nền y học Việt Nam và sức khỏe nhân dân, không vì lợi ích của một cá nhân, một chuyên ngành hay một đơn vị.

"Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Tổng hội: Đoàn kết – trí tuệ – chuyên nghiệp – năng động – hội nhập và nhân văn", tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Viết Tiến bày tỏ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Minh