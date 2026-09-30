GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội

Đại hội có 174 đại biểu đại diện cho gần 7.000 hội viên thuộc 40 hội, chi hội thành viên trên cả nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, sau 11 năm hoạt động, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam hiện có 40 hội, chi hội thành viên với gần 7.000 hội viên, trong đó 5.528 hội viên đã được cấp thẻ tính đến ngày 10.6.2026.

Trong nhiệm kỳ VII (2015 - 2026), Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học; tham gia các đề tài nghiên cứu về lịch sử dân tộc, danh nhân, lịch sử địa phương và di sản văn hóa.

Một trong những kết quả nổi bật là Hội đã động viên các nhà sử học tham gia hoàn thành Đề án Khoa học xã hội cấp quốc gia nghiên cứu và biên soạn “Lịch sử Việt Nam” gồm 30 tập, với sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học trong nước và một số nhà sử học nước ngoài. Bộ sách khoảng 27.000 trang được nghiệm thu cấp Nhà nước năm 2019.

Công tác truyền bá kiến thức lịch sử, giáo dục truyền thống được Hội chú trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hội và các tổ chức thành viên tham gia biên soạn tài liệu lịch sử, văn hóa địa phương phục vụ giảng dạy tại các trường phổ thông; tư vấn, phản biện về dạy và học lịch sử, biên soạn sách giáo khoa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hoạt động truyền thông, xuất bản tiếp tục được duy trì. Tạp chí “Xưa và Nay”, cơ quan ngôn luận của Hội, đã phát hành 589 số tính đến tháng 7.2026, mỗi số trung bình 4.000-5.000 bản; Hội đang thử nghiệm vận hành tạp chí trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như chưa có trụ sở làm việc và các điều kiện thiết yếu, chưa có biên chế cho cán bộ, nhân viên; hoạt động đối ngoại gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 và hạn chế về nguồn lực tài chính.

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hội nhiệm kỳ 2026-2031 sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò của sử học trong cung cấp tri thức, giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; củng cố tổ chức, tập hợp đội ngũ hội viên, nhà khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, làm rõ các chứng cứ lịch sử về chủ quyền quốc gia; tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách.

Hội cũng được đề nghị tăng cường truyền bá kiến thức lịch sử, phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi tư liệu và kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử.

Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh yêu cầu Hội tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; củng cố tổ chức, phát triển hội viên và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII gồm 58 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ 15 thành viên.

GS.TS Nguyễn Văn Kim (ngoài cùng bên trái) được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031

GS.TS Nguyễn Văn Kim, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Hội gồm: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (Phó Chủ tịch chuyên trách), TS Lê Mậu Nhiệm (Phó Chủ tịch chuyên trách), GS.TS Võ Văn Sen và TS Phan Tiến Dũng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; đổi mới Ban Chấp hành, tăng cường đội ngũ lãnh đạo; đẩy mạnh truyền bá kiến thức và giáo dục lịch sử, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hội cũng đặt trọng tâm vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, bảo tồn di sản; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu sử học và phổ biến tri thức lịch sử.

Hội dự kiến chuẩn bị tổ chức Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh vào đầu năm 2027 với chủ đề “Vùng đất Nam Bộ trong tiến trình Lịch sử Việt Nam”, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của giới sử học.

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chính thức ra đời năm 1966, là một trong những hội khoa học ra đời sớm ở miền Bắc. Hiện Hội có 40 hội, chi hội thành viên, gồm 28 hội cấp tỉnh, thành phố và 12 chi hội thuộc các tổ chức đào tạo, nghiên cứu lịch sử, cơ quan Trung ương và địa phương.