GS.TS. Nguyễn Thị Lan được tôn vinh vì đóng góp cho nông nghiệp bền vững

Sáng 15/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026, với chủ đề "Sáng tạo cho ngày mai đủ đầy".

Trong khuôn khổ hội nghị, 10 phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh vì những đóng góp cho nông nghiệp, hệ thống lương thực, thực phẩm và phát triển nông thôn. Những gương mặt được ghi nhận hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ trực tiếp sản xuất, phát triển doanh nghiệp, chuỗi giá trị nông sản đến nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, khuyến nông và quản lý.

Hoạt động tôn vinh nhằm ghi nhận vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo, phát triển sinh kế và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, đồng thời khuyến khích phụ nữ tham gia sâu hơn vào các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và quản lý.

10 phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh vì những đóng góp trong sản xuất nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp và chuỗi giá trị nông sản, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, khuyến nông và quản lý. Ảnh: VNUA

Trong số 10 phụ nữ được vinh danh có GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà là nhà khoa học chuyên ngành thú y, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, phòng chống dịch bệnh vật nuôi và thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Miyazaki (Nhật Bản) năm 2007, bà Nguyễn Thị Lan trở về Việt Nam giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hai năm sau, ở tuổi 44, bà được phong học hàm giáo sư, trở thành nữ giáo sư trẻ nhất ngành thú y Việt Nam thời điểm đó.

Trong quá trình nghiên cứu, bà đã công bố 159 công trình khoa học, gồm 55 bài báo quốc tế và 104 bài báo trong nước; tham gia thực hiện 36 đề tài khoa học công nghệ. Các hướng nghiên cứu tập trung vào công nghệ sinh học thú y, chẩn đoán và phòng chống bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi, trong đó có những bệnh có nguy cơ lây truyền sang người.

Bà cùng các cộng sự tham gia nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tiễn như vaccine phòng bệnh trên vật nuôi, kit chẩn đoán nhanh bệnh tai xanh ở lợn và chế phẩm đệm lót sinh học. Những nghiên cứu này góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, giảm thiệt hại trong chăn nuôi và bảo vệ sinh kế của người nông dân.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được tôn vinh vì đóng góp cho nông nghiệp bền vững. Ảnh: VNUA

Trên cương vị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà thúc đẩy gắn kết nghiên cứu với nhu cầu sản xuất, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học. Học viện đã phát triển 49 nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng hợp tác với hơn 100 trường đại học, tổ chức quốc tế và 200 doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, bà cũng thúc đẩy hợp tác với FAO trong các chương trình cải thiện dinh dưỡng thông qua hệ thống thực phẩm, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu nông nghiệp và triển khai Chương trình "Không còn nạn đói". Những hoạt động này hướng tới đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ thống nông nghiệp, thực phẩm bền vững.

Bên cạnh hoạt động khoa học và quản lý giáo dục, bà Nguyễn Thị Lan là đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp XIV, XV và XVI, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và nông nghiệp.

Với những đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo, bà từng được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Vinod Ahuja, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, nhấn mạnh việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn, tri thức và thị trường sẽ góp phần nâng cao năng suất, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước những khó khăn, thách thức.

Theo FAO, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp không chỉ dừng ở việc ghi nhận những đóng góp hiện có, mà còn đòi hỏi tạo điều kiện để họ tiếp cận công nghệ, nguồn lực, tham gia quá trình ra quyết định và đảm nhận các vị trí lãnh đạo.

Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm nay cũng tập trung thảo luận về đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế trong phát triển hệ thống lương thực bền vững, đặc biệt là triển khai Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu. Ảnh: VNUA

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào gia tăng sản lượng, mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất, giảm tác động môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho nông dân.

Thông qua hoạt động tôn vinh, hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong quá trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.