GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD kiêm Viện trưởng GOLEAD phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”. Ảnh: BTC.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành thương mại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo (GOLEAD), cho biết, nếu như năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO, kim ngạch xuất nhập khẩu mới đạt mức 100 tỷ USD, Việt Nam chỉ mất 12 năm để đưa con số lên gấp 5 lần, đạt 500 tỷ USD vào năm 2019 và mất thêm 7 năm để chạm mốc 1.000 tỷ USD như hiện nay.

Những con số cho thấy quy mô thương mại quốc tế của Việt Nam tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ, là thành quả từ quá trình hội nhập, sự điều hành hiệu quả của cơ quan quản lý và nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Thuận nhìn nhận, quy mô thương mại lớn, mức độ hội nhập kinh tế toàn cầu sâu rộng, là lúc nền quản trị doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước bài toán mới về nâng cao tính minh bạch, chính xác và năng lực tuân thủ các quy định pháp lý về hoạt động xuất nhập khẩu cũng như tiêu chuẩn chất lượng tại thị trường quốc tế.

Những chuyển biến lớn trong khuôn khổ pháp lý xuất nhập khẩu

Bối cảnh hiện nay đang chứng kiến những thay đổi quan trọng về mặt thể chế đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Tiếp đó, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

Từ góc độ quản trị, Chủ tịch VACD chỉ ra ba nhận định cốt lõi mà cộng đồng doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm.

Thứ nhất, phương thức quản lý nhà nước đang chuyển dịch mạnh mẽ sang quản lý tuân thủ, dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số. Những người khai hải quan tuân thủ tốt pháp luật sẽ được xem xét ưu tiên làm thủ tục và giảm mức độ kiểm tra.

Thứ hai, chính sách mới vừa khuyến khích doanh nghiệp tự giác khai bổ sung đúng thời hạn, vừa xử lý nghiêm khắc các sai phạm liên quan đến mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan.

Thứ ba, thời hạn kiểm tra sau thông quan có thể kéo dài tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp là phải tổ chức chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ cẩn trọng ngay từ hôm nay.

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”.

Đối với khối doanh nghiệp xuất khẩu, ông Thuận đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của vấn đề xuất xứ hàng hóa. Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2025, biết kim ngạch xuất khẩu được cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt khoảng 95 tỷ USD trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 475 tỷ USD.

Tính bình quân, cứ 5USD hàng xuất khẩu mới có khoảng 1USD được cấp C/O ưu đãi. Ông Thuận nhìn nhận, dù tỷ lệ này chưa phản ánh hết thực tế tận dụng FTA do doanh nghiệp có thể lựa chọn hiệp định mang lại lợi ích cao hơn, con số trên vẫn cho thấy dư địa khai thác còn tương đối lớn.

"Ưu đãi chỉ thực sự thuộc về doanh nghiệp khi xuất xứ được chứng minh và bảo vệ một cách thuyết phục”, ông Thuận nhấn mạnh tại Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” do GoLEAD tổ chức.

Tuân thủ là năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp

Từ thực tiễn điều hành và biến động chính sách, lãnh đạo VACD cho rằng cần thay đổi tư duy về trách nhiệm thực thi pháp luật hải quan trong nội bộ mỗi tổ chức.

"Tuân thủ hải quan không chỉ là trách nhiệm của bộ phận xuất nhập khẩu, mà là năng lực quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, đòi hỏi sự phối hợp giữa xuất nhập khẩu, thuế, kế toán, kho vận, công nghệ thông tin, và quan trọng hơn hết là sự quan tâm của người đứng đầu", ông Thuận nói.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch VACD xác định tổ chức của cộng đồng các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba vai trò trọng tâm, bao gồm trở thành cầu nối tin cậy giúp truyền đạt kịp thời, giải thích thống nhất chính sách và chuyển tải vướng mắc thực tiễn tới cơ quan quản lý, duy trì diễn đàn chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt và đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đưa yếu tố tuân thủ trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp.

Cùng chung sứ mệnh này, Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo (GOLEAD) được thành lập nhằm phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý, hỗ trợ người đứng đầu nhận diện rủi ro sớm, ra quyết định chuẩn xác và thiết lập quy trình, dữ liệu, hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.

"Chính sách chỉ phát huy giá trị khi doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện", Chủ tịch VACD kết luận.