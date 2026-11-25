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Trong chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” diễn ra ngày 24/11/2026 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế đảm nhiệm hai vai trò: Tổng đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn. Từ công việc kết nối những sắc thái nghệ thuật dân tộc trên một sân khấu chung đến phần trình diễn quan họ cùng nghệ sĩ Ấn Độ, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho thấy một quan niệm nhất quán: Di sản muốn lan tỏa cần được gìn giữ bằng tri thức, thực hành bằng tài năng và giới thiệu bằng những cách thức phù hợp với công chúng hôm nay.

Giữa nhiều sắc thái âm nhạc của chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền”, tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền qua phần thể hiện của nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ mang một ý nghĩa riêng. Câu quan họ vốn gắn với không gian văn hóa Kinh Bắc được cất lên trong cuộc gặp gỡ giữa những người nghệ sĩ thuộc hai nền văn hóa. Đằng sau phần biểu diễn ấy là câu chuyện về tình yêu di sản, quá trình học hỏi và nỗ lực đưa một loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Với GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, đây cũng là một dấu ấn trong chương trình mà ông đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn. Ông hiện diện trên sân khấu với tư cách người hát quan họ, đồng thời tham gia kiến tạo tổng thể nghệ thuật quy tụ nhiều loại hình, nhiều thế hệ nghệ sĩ và những cách biểu đạt khác nhau.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế trên sân khấu chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức ngày 24/11. Ảnh: Hòa Nguyễn

Hai vai trò ấy có sự gắn bó sâu sắc. Kinh nghiệm của người trực tiếp thực hành di sản giúp ông hiểu những yêu cầu đặc thù của nghệ thuật truyền thống. Ngược lại, công việc đạo diễn đặt ra bài toán rộng hơn: Làm sao để mỗi loại hình giữ được bản sắc riêng, nhưng vẫn góp phần tạo nên một chương trình thống nhất về chủ đề và cảm xúc?

Dấu ấn của người kết nối những sắc thái nghệ thuật

“Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Ocean City, tỉnh Hưng Yên, đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Chương trình giới thiệu 15 tiết mục, từ dân ca quan họ Bắc Ninh, xẩm, chèo, chầu văn đến dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và những sáng tác đương đại.

Sự phong phú về thể loại là một lợi thế, đồng thời cũng đặt ra thách thức đối với công tác dàn dựng. Quan họ có vẻ đẹp của lối hát giao duyên, xẩm nổi bật ở khả năng kể chuyện và giao tiếp với người nghe, chèo kết hợp âm nhạc với diễn xuất, trong khi chầu văn có nhịp điệu và phương thức diễn xướng đặc trưng. Những sáng tác đương đại lại đòi hỏi cách tổ chức không gian, âm thanh và tiết tấu khác.

Vì vậy, chất lượng của một chương trình tổng hợp cần được nhìn nhận ở khả năng tạo nên sự liên kết giữa các phần biểu diễn. Mỗi tiết mục phải có điều kiện bộc lộ giá trị riêng, đồng thời góp sức vào mạch vận động chung.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni trong tiết mục Quan họ "Ngồi tựa mạn thuyền". Ảnh: Hòa Nguyễn

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trịnh Thúy Mùi, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, chương trình đã đưa nhiều chất liệu nghệ thuật vào cùng một không gian sân khấu hiện đại. Hệ thống màn hình LED, ánh sáng, trình chiếu và hiệu ứng nhạc nước hỗ trợ việc chuyển đổi giữa những không gian văn hóa. Trong tổng thể ấy, kỹ năng diễn xướng và dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ vẫn giữ vị trí nổi bật.

Khán giả có thể cảm nhận sự khác biệt giữa Xẩm Hà thành qua lối hát giàu tính tự sự, hóm hỉnh của NSND Thanh Ngoan; Duyên phận phải chiều với ngôn ngữ diễn xuất đặc trưng của NSND Thu Huyền; hay Sông Lam tình mẹ qua giọng hát của NSND Hồng Lựu và nghệ sĩ Quỳnh Như; tiết mục Ăn ở trong rừng qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Thuý Hằng - Trưởng Đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO Việt Nam và Vũ đoàn Tre hay phần trình diễn chầu văn Cô bé Đông Cuông của nghệ sĩ Thu Trang - Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO Việt Nam cùng hai NSƯT: Việt Thắng và Quốc Phòng. Các tiết mục mang sắc thái văn hóa Huế, phương Nam và những sáng tác đương đại tiếp tục mở rộng biên độ cảm xúc của chương trình.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni trong tiết mục Quan họ "Ngồi tựa mạn thuyền". Ảnh: Hòa Nguyễn

Đặc biệt, Khách đến chơi nhà được lựa chọn làm tiết mục mở màn, mang đến lời chào đậm chất Kinh Bắc. Sau phần khai mạc, Ngồi tựa mạn thuyền mở ra hành trình biểu diễn chính bằng một cuộc giao lưu quan họ Việt Nam - Ấn Độ. Cách tổ chức ấy đặt tinh thần gặp gỡ, hiếu khách và kết nối văn hóa ở vị trí dễ nhận diện ngay từ đầu.

Đánh giá đóng góp của Tổng đạo diễn cần đặt trong nỗ lực chung của ê-kíp sáng tạo, nghệ sĩ và đơn vị tổ chức. Sẽ thiếu công bằng nếu quy toàn bộ thành quả dàn dựng cho một cá nhân. Song cũng cần ghi nhận vai trò của người chịu trách nhiệm kết nối những thành phần nghệ thuật khác biệt, hướng tới sự hài hòa của một chương trình có quy mô và nội dung đa dạng.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế vốn gắn bó lâu năm với quan họ, chèo và các hoạt động nghệ thuật dân gian. Ảnh: Hòa Nguyễn

Ở góc độ này, đóng góp của nghệ sĩ Chu Bảo Quế mang ý nghĩa đáng chú ý. Vốn gắn bó lâu năm với quan họ, chèo và các hoạt động nghệ thuật dân gian, ông có nền tảng thực hành để tiếp cận những yêu cầu chuyên môn của nghệ thuật truyền thống từ bên trong. Đó là một lợi thế đối với công việc đạo diễn, nhất là khi chương trình đặt trọng tâm vào những giá trị di sản.

Từ một câu quan họ đến cuộc gặp gỡ Việt Nam - Ấn Độ

Nếu vai trò Tổng đạo diễn thể hiện trách nhiệm với toàn bộ chương trình, phần biểu diễn Ngồi tựa mạn thuyền lại cho thấy rõ hơn quan niệm nghệ thuật của nghệ sĩ Chu Bảo Quế.

Trên sân khấu, ông cùng Sanchita Kulkarni thể hiện một làn điệu quan họ quen thuộc, với sự tham gia của vũ đoàn. Sự hiện diện của nghệ sĩ Ấn Độ tạo nên một điểm nhấn giao lưu văn hóa. Điều đáng quan tâm nằm ở quá trình phía sau tiết mục: Nghệ sĩ nước ngoài cần tiếp cận quan họ như thế nào để cảm nhận được sắc thái tình cảm và đặc điểm diễn xướng của di sản?

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong phần giao lưu với MC Mỹ Vân, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế kể lại cơ duyên tham gia dự án điện ảnh Vườn tình yêu của Ấn Độ. Ban đầu, ông có những băn khoăn khi được mời đóng phim, bởi sở trường của mình là biểu diễn sân khấu và ca hát. Nhưng ông nhìn thấy ở dự án một cơ hội giới thiệu quan họ với công chúng nước ngoài.

Theo lời kể của ông, việc các nghệ sĩ Ấn Độ có thể học và hát quan họ là điều ông đặc biệt quan tâm khi tham gia bộ phim. Quá trình chuẩn bị có sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ sĩ Thuý Hằng - Trưởng đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO Việt Nam tại Mumbai và cả hình thức dạy trực tuyến. Đằng sau những câu hát xuất hiện trên màn ảnh là công việc truyền dạy, luyện tập và tiếp cận một hình thức âm nhạc khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni giao lưu với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn

Câu chuyện ấy có thêm ý nghĩa khi Vườn tình yêu (Prem Ki Surdhara - Love Garden), bộ phim do Ấn Độ sản xuất lấy cảm hứng từ dân ca quan họ Bắc Ninh, đã được ghi nhận tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ tám - năm 2026. Nghệ sĩ Chu Bảo Quế tham gia dự án với vai trò cố vấn nghệ thuật và diễn viên. Bộ phim sau đó được giới thiệu tới công chúng quốc tế trên nền tảng phát trực tuyến của Ấn Độ.

Tuy nhiên, giá trị đáng chú ý trong câu chuyện ông chia sẻ tại chương trình ngày 24/11 nằm ở sự lựa chọn của một người làm nghề: Tận dụng cơ hội tham gia dự án điện ảnh để đưa những người nghệ sĩ nước ngoài đến gần hơn với quan họ.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni giao lưu với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trả lời câu hỏi của MC Mỹ Vân về động lực lan tỏa di sản, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế - bày tỏ: “Là một người con của quê hương, tôi muốn mang văn hóa quan họ, di sản được UNESCO công nhận, đến với bạn bè quốc tế, ra nước ngoài”.

Phát biểu ngắn gọn ấy làm rõ điểm xuất phát trong hành trình nghệ thuật của ông. Tình cảm đối với quê hương Kinh Bắc được chuyển thành mong muốn cụ thể: Đưa quan họ tới những môi trường biểu diễn mới, khuyến khích người nước ngoài tìm hiểu và trực tiếp thực hành di sản.

Quan họ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2009. Sự ghi nhận ấy khẳng định giá trị của loại hình nghệ thuật, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, trao truyền và giới thiệu trong đời sống đương đại. Với những người trực tiếp gắn bó cùng quan họ, trách nhiệm ấy được thể hiện qua từng lớp học, từng cuộc biểu diễn và những nỗ lực mở rộng công chúng.

GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni giao lưu với khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn

Từ dự án điện ảnh tại Ấn Độ đến tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền trong chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền”, có thể nhận ra tính liên tục trong cách làm của nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Ông lựa chọn hoạt động biểu diễn và truyền dạy làm phương thức giao lưu. Việc nghệ sĩ nước ngoài cất giọng hát quan họ trở thành kết quả cụ thể của một quá trình tiếp xúc văn hóa, thay vì dừng ở sự giới thiệu bằng lời nói.

Một người làm nghề và trách nhiệm tiếp nối di sản

Sự hiện diện của GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế trong chương trình lần này có nền tảng từ hành trình hoạt động nghệ thuật lâu dài. Sinh ra ở vùng quê quan họ Bắc Ninh, ông đã dành nhiều năm cho biểu diễn, nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy các làn điệu dân gian. Trong số những công trình được giới thiệu có bộ sách Những bài dân ca quan họ cổ gồm 3 tập, với tổng dung lượng hơn 2.700 trang do ông làm chủ biên.

Đó là phần công việc ít xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, nhưng có ý nghĩa đối với việc lưu giữ tri thức nghề nghiệp. Một làn điệu muốn được truyền lại cần có người hát, người học, người hướng dẫn và những tư liệu giúp các thế hệ sau tiếp cận đúng phong cách, lề lối biểu diễn.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông (bìa trái) và Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (bìa phải) trao giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho nghệ sĩ Chu Bảo Quế tại Lễ trao giải Cống hiến Cống hiến lần 19 - 2025. Ảnh: TTXVN

Năm 2025, GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế được Báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ truyền cảm hứng của Giải Cống hiến. Một năm sau, ông trở lại trong chương trình do chính báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, lần này với trách nhiệm Tổng đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn.

Sự tiếp nối ấy mang ý nghĩa đáng suy ngẫm. Việc tôn vinh một nghệ sĩ sẽ có giá trị thiết thực hơn khi đi cùng những sân khấu để họ tiếp tục bảo tồn, truyền dạy, thực hành di sản đồng thơif đóng góp cho đời sống văn hóa. Với nghệ sĩ Chu Bảo Quế, chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” là một dịp để kinh nghiệm nghề nghiệp và tâm huyết với di sản được thể hiện trong cả công việc tổ chức nghệ thuật lẫn hoạt động biểu diễn trực tiếp.

Từ góc nhìn rộng hơn, trường hợp của GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế gợi ra một yêu cầu đối với công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Cần phát huy đầy đủ năng lực của những người đang trực tiếp nắm giữ tri thức di sản. Họ có thể tham gia nghiên cứu, truyền dạy, biểu diễn, cố vấn chuyên môn và đóng góp vào các quyết định sáng tạo trong quá trình đưa nghệ thuật dân tộc lên sân khấu hiện đại.

Khán giả tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng GS-TS danh dự - Nghệ sĩ Chu Bảo Quế tại chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền” ngày 24/11. Ảnh: Hòa Nguyễn

Đối với GS-TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, điều đáng ghi nhận sau cuộc hội tụ nghệ thuật ngày 24/11 là sự thống nhất giữa lời nói và lựa chọn nghề nghiệp. Ông nói về khát vọng đưa quan họ ra thế giới, đồng thời tham gia những công việc cụ thể để thực hiện khát vọng ấy. Ông đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn của một chương trình nghệ thuật đa sắc, rồi trực tiếp bước lên sân khấu cùng một nghệ sĩ Ấn Độ để thể hiện chính di sản quê hương mình.

Khi chương trình khép lại, dấu ấn của nghệ sĩ Chu Bảo Quế vì thế hiện lên ở hai phương diện gắn bó: trách nhiệm của người góp phần tổ chức một cuộc hội tụ nghệ thuật và tình yêu của người nghệ sĩ dành cho câu hát quan họ. Từ một làn điệu Kinh Bắc đến cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa, hành trình ấy cho thấy di sản có thể tiếp tục mở rộng sức sống khi được nâng niu bằng tri thức, tài năng và sự bền bỉ của những người làm nghề.

Bài viết: PHẠM HUYBÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA