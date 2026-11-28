Tại Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 27/11, GS.TS.BS Dương Quý Sỹ, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, nhận định mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa ở Việt Nam hiện còn phân tán, cần được cải cách để bảo đảm tính liên thông, thống nhất về chất lượng chuyên môn và năng lực thực hành.

Việt Nam hiện có khoảng 40 cơ sở đào tạo chuyên ngành sức khỏe, gồm cả công lập và tư nhân, với các chương trình và trình độ khác nhau. Đào tạo sau đại học tồn tại nhiều hình thức như chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú... nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn, thời lượng đào tạo và chuẩn đầu ra chưa thống nhất.

Hiện cả nước có khoảng 13 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú, với gần 8.500 bác sĩ đã được đào tạo. Đây là chương trình sau đại học có cường độ cao, kéo dài 3 năm, dành cho bác sĩ mới tốt nghiệp có học lực khá trở lên. Chương trình tập trung rèn luyện kỹ năng lâm sàng nâng cao, xử trí ca bệnh phức tạp và hình thành tư duy chuyên sâu.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú K50 Trường Đại học Y Hà Nội (2025). Ảnh: Hữu Linh

Bác sĩ nội trú vốn được xem là nhóm "tinh hoa" tham gia trực bệnh viện, hội chẩn, phẫu thuật và nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng để trở thành bác sĩ chuyên khoa hoặc giảng viên y khoa chất lượng cao.

Tuy nhiên, chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng đầu ra giữa các cơ sở chưa đồng đều. Dù chưa có chuẩn chung, bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú lại có giá trị như nhau.

Từ kinh nghiệm của Pháp, GS.TS.BS Dương Quý Sỹ đề xuất thí điểm mô hình đào tạo bác sĩ nội trú quốc gia với một kỳ thi tuyển chọn thống nhất cơ chế tuyển sinh, tăng thời lượng thực hành có giám sát và phân bổ chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu nhân lực từng vùng miền.

Theo GS Sỹ, chế độ tiền lương và môi trường làm việc của nhân viên y tế chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, chưa đủ sức thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Vì thế, bên cạnh đổi mới đào tạo, GS Sỹ cũng lưu ý đến quyền lợi của bác sĩ nội trú, cho rằng đây là vấn đề mang tính "nhân văn".

"Nội trú rất cực nhọc, là nòng cốt của chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên, bác sĩ phải đóng tiền đi học. Các nước trong khu vực và các nước tiên tiến không có vấn đề này", ông nêu và đề nghị cơ quan lập pháp quan tâm giải quyết.

Cần dự báo nhu cầu nhân lực y tế theo từng địa phương

Theo GS Sỹ, hệ thống y tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn mang tính hệ thống, trong đó có tình trạng mất cân đối trong phân bố nhân lực. Cán bộ y tế trình độ cao, bác sĩ chuyên khoa giỏi tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn và tuyến trung ương, trong khi tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa thiếu hụt trầm trọng. Thực trạng này gây bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế và gia tăng áp lực quá tải tuyến trên.

Ông cho rằng điểm yếu lớn nhất trong công tác phát triển nhân lực y tế thời gian qua là khâu dự báo nhu cầu đào tạo. Để khắc phục, cần thay đổi căn bản tư duy quản lý.

Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9) Bệnh viện Bạch Mai trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Hà

GS Dương Quý Sỹ kiến nghị xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực y tế chất lượng cao giai đoạn 2027-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chương trình cần xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo nhu cầu nhân lực theo từng chuyên ngành, địa phương; kết nối thông tin giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh, giấy phép hành nghề và nhu cầu vị trí việc làm tại từng tỉnh, thành phố.

Đồng thời, chương trình cần chuyển từ cơ chế giao chỉ tiêu đào tạo thụ động theo khả năng tuyển sinh của các trường sang xác định chỉ tiêu dựa trên bằng chứng khoa học, mô hình bệnh tật và nhu cầu thực tế của từng địa phương.

GS Quý đề xuất chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực y tế tuyến cơ sở. Theo đó, cơ quan đặt hàng có trách nhiệm cam kết tuyển dụng, bố trí việc làm, bảo đảm điều kiện thực hành và chính sách phát triển nghề nghiệp sau đào tạo. Người được đào tạo có nghĩa vụ phục vụ tại địa phương theo thời gian cam kết.

Đặc biệt, chúng ta cần tập trung nguồn lực đặt hàng cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những chuyên ngành khó tuyển dụng như y tế dự phòng, y học gia đình, y học cổ truyền, sức khỏe tâm thần.