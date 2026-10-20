GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Giữ nếp nhà, truyền cả đam mê

Lựa chọn của mẹ

Chúng tôi có dịp được gặp GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng khi lịch công việc của bà dày đặc. Bà thừa nhận mình chưa bao giờ có thể sắp xếp mọi thứ một cách trọn vẹn. May mắn là bên cạnh bà có ba cô con gái ngoan ngoãn, luôn biết yêu thương, chia sẻ. Đằng sau sự yên tâm cống hiến cho công việc của bà là hành trình vun đắp với nhiều hy sinh và lựa chọn không dễ dàng.

Khi các con còn nhỏ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng được Bộ Y tế trao học bổng học tập 2 năm tại Bulgaria và Thụy Điển, nhưng bà đều từ chối. Bà kể: “Với tôi, ở lại bên con là điều quan trọng nhất”. Bà không muốn các con phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng mẹ khi còn quá nhỏ.

Là người đã góp phần mang lại niềm vui được làm cha mẹ cho nhiều gia đình, khi nói về hành trình làm mẹ của chính mình, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng không giấu niềm tự hào: “Trở thành mẹ của ba cô con gái ngoan là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất”.

Những năm công tác tại bệnh viện, có những hôm không phải ca trực nhưng khi có ca bệnh nguy kịch, bà vẫn lập tức vào viện. Mỗi khi phải rời nhà bất kể thời điểm nào trong ngày, bà thường nhắn nhủ riêng với các con: “Bệnh nhân này là một người mẹ, nếu không cứu được cô ấy, tương lai các con của cô sẽ bị ảnh hưởng”.

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bên gia đình người con gái thứ hai, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan. Ảnh: NVCC

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng càng hạnh phúc khi nghề y trở thành sợi dây gắn kết nhiều thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, bà khẳng định chưa từng áp đặt hay định hướng các con phải trở thành bác sĩ, phải theo đuổi ngành Sản Phụ khoa, mà sự lựa chọn này đến hoàn toàn tự nhiên. Từ nhỏ, các con đã quen với Bệnh viện Từ Dũ, quen với công việc hằng ngày của mẹ nên dần nảy sinh tình yêu và tự nguyện gắn bó với nghề.

Cháu ngoại của GS-BS Nguyễn Ngọc Phượng cũng đã chọn học ngành y, theo đuổi chuyên ngành Sản Phụ khoa và thi bác sĩ nội trú. Có lẽ việc hằng ngày chứng kiến bà ngoại và mẹ làm việc với tất cả sự say mê đã truyền cho cháu tình yêu sâu sắc đối với ngành y và sứ mệnh cứu người.

Mâm cơm tối giữ nếp nhà

Giữa nhịp sống bận rộn của một gia đình có nhiều thế hệ làm nghề y, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn luôn nhắc các con cố gắng duy trì bữa cơm tối trong gia đình. “Từ trước đến nay, gia đình tôi vẫn giữ thói quen đó như một quy tắc ngầm”, bà chia sẻ.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, được trở về quây quần bên mâm cơm gia đình chính là lúc bà cảm thấy bình yên nhất. Những câu chuyện quanh mâm cơm thường xoay quanh chuyện nghề, chuyện chuyên môn hay những ca bệnh ở viện. Với bà, điều ấy không gây áp lực hay khô khan. Ngược lại, chính sự đồng điệu đã trở thành cầu nối giúp các thành viên thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn.

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng không đặt nặng chuyện con cháu phải đạt được những danh vị cao sang. Điều bà mong muốn là mỗi người biết sống tử tế, có trách nhiệm với nghề và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bà tâm tình: “Đối với phụ nữ, gia đình vẫn là nền tảng cốt lõi. Từ chính cuộc đời mình, tôi nghiệm ra rằng khi về già, mọi danh vọng hay tiền bạc cũng chỉ như ảo ảnh. Niềm vui và sự an yên thực sự của tuổi già là được thấy các con, các cháu nên người”.

Những giá trị GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng gìn giữ trong gia đình được trao truyền, lan tỏa qua cách bà sống, làm việc và đối xử với mọi người. Từ khi các cháu còn nhỏ, bà Phượng đã chăm sóc, đưa đón đi học và dạy bảo các cháu để các con yên tâm làm việc. “Mẹ tôi dạy rằng, dù làm bất cứ việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, thận trọng, chu đáo và có trách nhiệm. Những giá trị đó đã trở thành nếp nhà, giúp các thành viên sống nhân ái với mọi người, nghiêm túc với công việc và luôn nâng đỡ nhau trong cuộc sống”, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ về mẹ.