Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny đang có những bước tiến dài về cả quy hoạch đô thị lẫn kinh tế. Trung tâm phát triển mạnh mẽ nhất của Grozny hiện tại là quận mang tên Vladimir Putin. (Ảnh:THÙY VÂN)

Tháng 8/2026, Viện Phát triển Không gian thuộc Tòa thị chính Grozny đã chính thức áp dụng Bộ quy chuẩn thiết kế đô thị thống nhất (Design Code), bắt buộc tất cả các biển hiệu, kiến trúc mặt tiền và hạ tầng công cộng phải tuân thủ nghiêm ngặt, mang lại vẻ ngoài tinh tế, đồng bộ, giao thoa giữa nét hiện đại kiểu Dubai và bản sắc văn hóa vùng Kavkaz. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trụ sở Bộ Thể thao và Thanh niên Cộng hòa Chechnya tọa lạc tại Đại lộ Vladimir Putin, cũng giống như mặt tiền nhiều công sở khác ở Grozny treo chân dung lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin﻿ và lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tượng đài tưởng niệm các anh hùng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tại quảng trường trung tâm thành phố, Ban Văn hóa Grozny đã tái hiện một khu phức hợp dân tộc học mô phỏng ngôi làng Chechnya cổ xưa. Tại đây diễn ra lễ hội ẩm thực truyền thống, trưng bày nông cụ, đồ gia dụng cổ và các sản phẩm nghệ thuật thủ công mỹ nghệ từ khắp các quận trong vùng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống diễn ra trong Lễ hội văn hóa và không gian sắc tộc. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny thu hút nhiều khách du lịch ở Nga bởi sự đặc sắc của văn hóa truyền thống. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố luôn tấp nập người ra vào. (Ảnh: THÙY VÂN)

Dòng chữ chúc mừng ngày thành lập thành phố chạy trên các áp phích lớn ở sân bay Grozny. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)

Nằm ở trung tâm thành phố, dòng chữ lớn "Thành phố Vinh quang Quân sự" và các hình ảnh phản ánh lịch sử, vinh danh danh hiệu Grozny được phong tặng vào ngày 6/4/2015. (Ảnh: THÙY VÂN)