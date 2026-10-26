Grok công bố 7 phút đầu tiên của bộ phim The Odyssey do AI sản xuất

Mới đây, tài khoản chính thức của Grok Imagine trên nền tảng X công bố tập đầu tiên của dự án The Odyssey, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng sản xuất phim điện ảnh bằng trí tuệ nhân tạo của tỷ phú Elon Musk. Đoạn phim dài khoảng 7 phút được thực hiện với sự hợp tác sáng tạo của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ giới công nghệ lẫn điện ảnh quốc tế.

Theo Variety, sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi tập đầu tiên của loạt phim Odyssey, thay vì một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh. Động thái này xuất hiện khoảng ba tháng sau khi Elon Musk tuyên bố Grok Imagine sẽ sản xuất phiên bản điện ảnh dài tập dựa trên sử thi Odyssey của Homer, với mục tiêu tái hiện câu chuyện trung thành với nguyên tác và chính xác về mặt lịch sử trước khi năm 2026 kết thúc.

Elon Musk gây chú ý khi Grok Imagine công bố tập đầu tiên của The Odyssey, dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện sử thi Hy Lạp cổ đại.

Những hình ảnh được công bố mang đậm màu sắc sử thi, tái hiện thế giới Hy Lạp cổ đại với những chiến thuyền giữa biển khơi, vách đá hiểm trở cùng các nhân vật trong trang phục chiến binh. Công nghệ AI được sử dụng để xây dựng bối cảnh, nhân vật và những khung hình mang phong cách điện ảnh, tạo cảm giác về một tác phẩm phiêu lưu có quy mô lớn.

Đáng chú ý, ở một số phân cảnh, hình ảnh do Grok Imagine tạo ra có độ chân thực tương đối cao, đặc biệt trong cách thể hiện ánh sáng, mặt biển và cảnh quan thiên nhiên. Tuy nhiên, việc tái hiện hình ảnh giống phim người đóng chưa đồng nghĩa với khả năng tạo nên một tác phẩm có chiều sâu về kịch bản, diễn xuất và cảm xúc.

TechCrunch nhận định sản phẩm của Grok có chất lượng hình ảnh tốt hơn một số video AI từng được Elon Musk chia sẻ. Dẫu vậy, tác giả Anthony Ha cho rằng đoạn phim thiếu sức sống, nhịp kể chuyện và khả năng tạo sự gắn kết giữa khán giả với các nhân vật.

Dù sở hữu nhiều khung hình ấn tượng, The Odyssey phiên bản AI vẫn nhận những đánh giá trái chiều về nhịp kể chuyện và khả năng truyền tải cảm xúc.

Phần dẫn truyện dài, những đoạn hội thoại còn cứng nhắc cùng biểu cảm thiếu tự nhiên khiến trải nghiệm xem chưa thực sự thuyết phục. Theo TechCrunch, dù một số khung hình có thể tạo ấn tượng như cảnh quay ngoài đời thực, tổng thể tác phẩm vẫn chưa thể hiện rõ dấu ấn nghệ thuật và sức hấp dẫn cần có của một bộ phim sử thi.

Sự xuất hiện của phiên bản The Odyssey do AI sản xuất cũng khiến dự án này liên tục được đặt cạnh tác phẩm cùng tên của đạo diễn Christopher Nolan, đã ra rạp vào tháng 7/2026. Bộ phim của Nolan được thực hiện với quy mô sản xuất lớn, ghi hình tại nhiều quốc gia và huy động hàng nghìn diễn viên, nhân viên hậu trường, đồng thời đạt thành công đáng kể tại phòng vé.

The Odyssey do Christopher Nolan đạo diễn trở thành tâm điểm so sánh với dự án sử dụng AI của Elon Musk, làm dấy lên tranh luận về vai trò của công nghệ trong điện ảnh.

Trước đó, Elon Musk từng công khai chỉ trích một số lựa chọn diễn viên trong The Odyssey của Nolan, đặc biệt là việc tuyển chọn Lupita Nyong'o và Elliot Page. Ngược lại, Nolan cũng nhiều lần thể hiện thái độ hoài nghi đối với trí tuệ nhân tạo và những ảnh hưởng của công nghệ này đến hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Không chỉ giới phê bình, một số nhà làm phim Hollywood cũng từng phản đối tham vọng điện ảnh của Musk. Đạo diễn Scott Derrickson, nổi tiếng với Doctor Strange và The Black Phone, đã công khai chỉ trích tuyên bố sử dụng AI để sản xuất một phiên bản sử thi được quảng bá là trung thành với lịch sử.

Tham vọng sản xuất phim bằng AI của Elon Musk vấp phải những ý kiến phản đối từ một số nhà làm phim Hollywood, đặc biệt về giá trị sáng tạo nghệ thuật.

Tuy nhiên, việc Grok Imagine có thể giới thiệu một đoạn phim dài khoảng 7 phút vẫn cho thấy những bước phát triển đáng chú ý của công nghệ tạo video bằng AI. Thay vì chỉ sản xuất các hình ảnh chuyển động ngắn, dự án đang thử nghiệm khả năng kết nối nhiều cảnh quay thành một câu chuyện có nhân vật, bối cảnh và diễn biến xuyên suốt.

Hiện Grok Imagine chưa công bố số tập dự kiến, lịch phát hành tiếp theo hoặc thời điểm hoàn thành phiên bản điện ảnh đầy đủ. Vì vậy, sản phẩm vừa ra mắt mới chỉ được xem là bước thử nghiệm ban đầu, chưa thể khẳng định Elon Musk đã thực hiện được lời hứa sản xuất một bộ phim dài hoàn chỉnh.

Grok Imagine cho thấy tiềm năng phát triển của công nghệ tạo video bằng AI, song khả năng sản xuất một bộ phim dài hoàn chỉnh vẫn cần được kiểm chứng.

Sự xuất hiện của The Odyssey phiên bản Grok tiếp tục đặt ra câu hỏi về tương lai của điện ảnh trong kỷ nguyên AI. Khi công nghệ ngày càng tiến gần hơn đến khả năng tái tạo hình ảnh chân thực, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc biến những khung hình ấn tượng thành một tác phẩm có câu chuyện hấp dẫn, nhân vật thuyết phục và cảm xúc đủ sức giữ chân khán giả.