Griezmann và Ronaldo từng đối đầu ở hai trận chung kết lớn chỉ trong sáu tuần năm 2016.

Trong cuộc họp báo của Orlando City, Griezmann thừa nhận rất xúc động khi biết Ronaldo chia tay đội tuyển. “Tôi thực sự thích những lần đối đầu với anh ấy. Những gì Cristiano làm cho Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử. Sẽ rất khó tìm người thay anh ấy”, tiền đạo người Pháp nói.

Griezmann đặc biệt nể khả năng duy trì khát khao tập luyện, ghi bàn và chiến thắng của Ronaldo qua nhiều năm.

Hai cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa họ diễn ra vào năm 2016. Ở chung kết Champions League tại San Siro, Griezmann sút phạt đền dội xà trong hiệp hai. Anh thực hiện thành công lượt sút của mình khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, nhưng Ronaldo là người đá quả quyết định, giúp Real Madrid thắng Atlético 5-3 sau khi hai đội hòa 1-1.

Sáu tuần sau, Griezmann lại gặp Ronaldo ở chung kết EURO. Anh ghi sáu bàn trên đường đưa Pháp vào trận tranh cúp ngay trên sân nhà. Ronaldo chấn thương và rời sân ở phút 25, còn Griezmann chơi hết trận mà không ghi bàn.

Cú sút của Eder ở phút 109 đưa Bồ Đào Nha lên ngôi. Griezmann khép lại giải với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất, còn Ronaldo nâng chiếc cúp lớn đầu tiên cùng đội tuyển.

Sau EURO, hai người tình cờ gặp lại tại một nhà hàng ở Miami. Ronaldo kể Griezmann bước tới bàn anh, mỉm cười rồi nói đùa: “Cristiano, tôi ghét anh!”. Mười năm sau, cũng tại Florida, tiền đạo người Pháp nhắc đến đối thủ cũ khi được hỏi Bồ Đào Nha sẽ ra sao sau khi Ronaldo rời đội tuyển.

Ronaldo công bố quyết định chia tay ngày 5/11, khép lại 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 234 trận. Rạng sáng 18/11, Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên kể từ thông báo ấy khi vượt qua Xứ Wales 3-2 ở Nations League. Carlos Forbs, người mặc áo số 7 trong đợt tập trung này, ghi bàn quyết định ở phút 70.