Greenwood lập cột mốc chưa từng có tại Fenerbahce

Greenwood làm nên lịch sử tại Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Liverpool trên sân nhà, cựu tiền đạo Manchester United ghi dấu ấn bằng một cú sút phạt thành bàn, góp phần giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Theo Opta, Greenwood trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Fenerbahce ghi bàn từ tình huống đá phạt trực tiếp tại Champions League. Đây là cột mốc đáng chú ý, đặc biệt khi tiền đạo 25 tuổi đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ có bàn thắng trước Liverpool, phong độ của Greenwood tại Champions League mùa này cũng rất đáng chú ý. Trong sáu trận gần nhất tại đấu trường này, anh ghi bàn vào lưới Lyon, Sparta Prague và Liverpool, đồng thời đóng góp hai pha kiến tạo ở những cuộc đối đầu với Lyon và AS Roma.

Trận gặp Aston Villa là lần duy nhất Greenwood không ghi bàn hoặc kiến tạo trong chuỗi trận này. Như vậy, tiền đạo người Anh trực tiếp tham gia vào năm bàn thắng trong sáu lần ra sân gần nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sau chiến thắng trước Liverpool, Greenwood cũng chia sẻ về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Anh khẳng định các cầu thủ Fenerbahce chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả khi bị đối thủ dẫn trước.

Từ một cầu thủ từng phải rời Old Trafford trong hoàn cảnh đầy tranh cãi, Greenwood đang viết tiếp câu chuyện sự nghiệp bằng những màn trình diễn nổi bật tại Istanbul.

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