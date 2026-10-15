Greenwood bị la ó khi trở lại Anh. Ảnh: Reuters.

Greenwood được điền tên vào đội hình xuất phát của Fenerbahce trong chuyến làm khách trước Aston Villa. Ngay khi ban tổ chức xướng tên cầu thủ 25 tuổi trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đội chủ nhà đã đồng loạt la ó, tạo nên bầu không khí thù địch dành cho cựu tiền đạo MU.

Sự phản đối tiếp tục kéo dài trong suốt trận đấu. Mỗi lần Greenwood chạm bóng, những tiếng huýt sáo và la ó lại vang lên từ các khán đài. Phút 17, cầu thủ này có cơ hội dứt điểm khi bóng tìm đến vị trí của anh sát rìa vùng cấm, nhưng cú sút không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Zion Suzuki.

Sau tình huống đó, một bộ phận khán giả tiếp tục hô vang những câu chế giễu liên quan đến vụ việc pháp lý trong quá khứ của Greenwood.

Thất bại trên sân cỏ càng khiến chuyến trở lại nước Anh của tiền đạo này trở nên đáng quên. Aston Villa giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Fenerbahce, trong khi Greenwood không thể tạo ra dấu ấn đáng kể trước đối thủ.

Đội của Greenwood thua đậm trên đất Anh. Ảnh: Reuters.

Greenwood từng bị bắt vào tháng 1/2022 và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi cưỡng hiếp bất thành, hành hung cùng hành vi kiểm soát và cưỡng ép. Các cáo buộc sau đó được hủy bỏ vào tháng 2/2023. Tháng 8 cùng năm, MU thông báo Greenwood sẽ tiếp tục sự nghiệp bên ngoài đội bóng sau quá trình điều tra nội bộ.

Trận đấu cuối cùng của anh tại Anh trước đó diễn ra vào tháng 1/2022, khi MU đánh bại West Ham với tỷ số 1-0.

Sau khi rời Old Trafford, Greenwood lần lượt khoác áo Getafe, Marseille và hiện tại là Fenerbahce. Dù được người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ chào đón nồng nhiệt khi gia nhập đội bóng Istanbul, Greenwood vẫn phải đối mặt với làn sóng phản đối tại quê nhà.

Những gì diễn ra ở Villa Park rạng sáng 15/10 cho thấy quá khứ tiếp tục phủ bóng lên sự nghiệp của Greenwood, bất chấp những nỗ lực trở lại sân cỏ.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.