Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Mỹ

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Greenland đã thông qua thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Mỹ, nhằm tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Thỏa thuận cho phép Mỹ mở rộng hoạt động quân sự tại hòn đảo, đồng thời khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Greenland, có 16 nghị sỹ tán thành, 7 nghị sỹ bỏ phiếu trắng và không có ý kiến phản đối. Thỏa thuận cần được Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn, dự kiến vào ngày 19/11, trước khi có hiệu lực.

Thỏa thuận được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký hồi tháng 9, bên lề Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ có thể mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, trong đó có kế hoạch xây dựng thêm hai căn cứ tại Narsarsuaq ở phía Nam và Mestersvig ở phía Đông hòn đảo. Văn kiện này bổ sung cho hiệp định quốc phòng Mỹ - Đan Mạch ký năm 1951. Hiện Mỹ duy trì Căn cứ Không gian Pituffik ở phía Tây Bắc Greenland, phục vụ hoạt động phòng thủ tên lửa và giám sát radar.

Thỏa thuận cũng quy định không cho phép các nước ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xây dựng căn cứ quân sự riêng tại Greenland. Trong trường hợp hòn đảo giành độc lập, quốc gia mới sẽ tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận, đồng thời phải tiếp tục là thành viên NATO hoặc nộp đơn xin gia nhập liên minh này. Các nhà đầu tư ngoài NATO và Liên minh châu Âu (EU) cũng bị hạn chế tham gia những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm tại Greenland.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực. Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa hòn đảo vào quyền kiểm soát của Mỹ, song chính quyền Greenland và Đan Mạch kiên quyết phản đối. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Greenland không muốn hòn đảo trở thành một phần của Mỹ./.