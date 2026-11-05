Greenland phê chuẩn thỏa thuận an ninh với Mỹ

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 3-11, thỏa thuận nhận được 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Trước đó, phần lớn nghị sĩ Greenland đã bày tỏ ủng hộ văn kiện trong phiên thảo luận đầu tiên vào tháng 10-2026.

Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận vào tháng 9-2026 nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng giành quyền kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược đặc biệt này.

Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Theo thỏa thuận, vai trò quân sự của Mỹ tại Greenland sẽ được mở rộng, trong đó có kế hoạch xây dựng 2 căn cứ mới và triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”.

Văn kiện đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tại thủ phủ Nuuk, Ngoại trưởng Greenland Mute Egede khẳng định việc phê chuẩn thỏa thuận là bước đi quan trọng đối với hòn đảo này.

“Chúng ta phải chấp nhận rằng hòa bình và ổn định không còn là những điều có thể mặc nhiên coi là chắc chắn”, ông Mute Egede nói.

Tuy nhiên, đảng đối lập Naleraq, lực lượng chủ trương mạnh mẽ về nền độc lập của Greenland, đặt câu hỏi về giá trị kinh tế của thỏa thuận.

Chủ tịch đảng Naleraq Pele Broberg cho rằng Mỹ được trao nhiều quyền tại Greenland nhưng người dân địa phương không nhận được khoản thanh toán cố định hoặc lợi ích kinh tế rõ ràng.

Trong khi đó, các đảng thuộc liên minh cầm quyền khẳng định Greenland đã giành được sự bảo vệ an ninh quy mô lớn mà không phải chi trả, đồng thời được công nhận vai trò chủ thể trong các thỏa thuận liên quan trực tiếp đến hòn đảo.

Quốc hội Đan Mạch dự kiến tiến hành phiên xem xét đầu tiên đối với thỏa thuận vào ngày 11-11, trước khi thảo luận và bỏ phiếu ngày 19-11.

Văn kiện sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại Greenland và Đan Mạch.

Theo SCMP