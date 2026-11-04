Greenland phê chuẩn thỏa thuận an ninh, mở rộng sự hiện diện của quân Mỹ

Đảo Greenland. Ảnh: National Geographic

Đài truyền hình Đan Mạch DR và hãng DW đưa tin, thỏa thuận nhận được 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 nghị sĩ bỏ phiếu trắng sau cuộc tranh luận tại quốc hội.

Thỏa thuận giúp giảm bớt sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hồi đầu năm liên tục đe dọa giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, với lý do bảo đảm lợi ích an ninh của Mỹ. Ngoài ra, nó cũng hướng tới mục tiêu củng cố vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vấn đề an ninh tại Bắc Cực.

Sau nhiều tháng đàm phán, thỏa thuận được Tổng thống Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký hồi tháng 9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Theo thỏa thuận, Mỹ được phép xây dựng thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" do ông Trump đề xuất. Văn bản này đồng thời duy trì quyền kiểm soát của Đan Mạch đối với Greenland, đồng thời tái khẳng định quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

Hãng Anadolu cho biết, thỏa thuận này hiện cần được Quốc hội Đan Mạch thông qua, quy trình lập pháp dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 12/11 và kết thúc vào ngày 19/11.

Thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực sau khi phía Mỹ nhận được thông báo chính thức rằng cả quốc hội của Greenland và Đan Mạch đều đã phê chuẩn văn kiện này.

Hôm 3/11, ngay trước cuộc bỏ phiếu tại thủ đô Nuuk, Ngoại trưởng Greenland Mute Egede đã hoan nghênh việc phê chuẩn thỏa thuận này. "Chúng ta phải chấp nhận rằng hòa bình và ổn định không còn là điều hiển nhiên mà chúng ta có thể mặc nhiên tận hưởng", ông Egede phát biểu.