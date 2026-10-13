Greenland phát tín hiệu ủng hộ thỏa thuận an ninh với Mỹ

Theo các nguồn tin, Thỏa thuận được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký kết hồi tháng trước, nhằm chấm dứt căng thẳng sau nhiều lần Tổng thống Trump đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản. Thỏa thuận sẽ được trình Quốc hội Greenland xem xét lần hai trước khi đưa ra bỏ phiếu. Các nghị sĩ dự kiến thông qua văn kiện này.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ sẽ mở rộng vai trò quân sự tại Greenland, tạo điều kiện xây dựng thêm hai căn cứ quân sự và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” do Tổng thống Trump đề xuất. Thỏa thuận đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland và quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

Tại phiên tranh luận ở thủ phủ Nuuk ngày 12/10, ông Pele Broberg, lãnh đạo đảng đối lập Naleraq, cho rằng nhiều chi tiết về cách thức triển khai thỏa thuận trên thực tế vẫn chưa được làm rõ.

Ông Broberg nhấn mạnh Mỹ được trao những quyền hạn rộng lớn tại Greenland, trong khi người dân trên đảo không được bảo đảm bất kỳ khoản thanh toán cố định nào để đổi lấy những quyền đó.

Ngược lại, các đảng trong liên minh cầm quyền, hiện chiếm đa số ghế trong Quốc hội Greenland, bảo vệ thỏa thuận. Cựu Ngoại trưởng Vivian Motzfeldt, thành viên đảng Demokraatit thuộc liên minh cầm quyền, cho rằng Greenland đã đạt được sự bảo vệ đáng kể mà không phải chi trả, đồng thời được công nhận là một thực thể tự trị. Ngoại trưởng Mute Egede đánh giá thỏa thuận là bước tiến lớn, đồng thời nhấn mạnh giá trị của văn kiện không thể chỉ được đo lường bằng tiền bạc.

Thỏa thuận an ninh được xem là bước đi nhằm tháo gỡ bất đồng giữa Washington, Copenhagen và Nuuk liên quan đến tương lai Greenland, đồng thời mở rộng hợp tác quân sự tại Bắc Cực. Tuy nhiên, những tranh luận về lợi ích kinh tế, quyền hạn của Mỹ và cơ chế bảo đảm quyền tự quyết cho người dân Greenland vẫn là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xem xét và triển khai thỏa thuận.