Greenland bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thăm dò tài nguyên quy mô lớn

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài CNN, Thứ trưởng Bộ Khai khoáng Greenland Jørgen Hammeken-Holm xác nhận một số công ty Mỹ đang có hoạt động tại đây, nhưng nhấn mạnh Greenland còn cách khá xa giai đoạn thăm dò quy mô lớn.

Ông cho biết hiện có một số dự án thăm dò quy mô nhỏ đang được triển khai, song có thể phải mất nhiều năm nữa các dự án này mới thực sự đi vào hoạt động. Nhận định trên phù hợp với đánh giá của các nhà nghiên cứu về những trở ngại lớn và chi phí cao trong quá trình khai thác tài nguyên tại Greenland.

Về phía Đan Mạch, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định mọi hoạt động thăm dò tài nguyên tại Greenland phải tuân thủ luật pháp sở tại. Theo bộ trên, thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được trong tháng trước không làm thay đổi nguyên tắc này.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhấn mạnh thỏa thuận không dành ưu đãi đặc biệt cho các nhà đầu tư Mỹ trong việc tiếp cận tài nguyên thiên nhiên tại Greenland so với nhà đầu tư đến từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc các đối tác của NATO.

Phần lớn các mỏ khoáng sản tiềm năng của Greenland nằm tại những khu vực hẻo lánh ở phía Bắc Vòng Bắc Cực, nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, băng bao phủ trên diện rộng và cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Khoảng 80% diện tích hòn đảo bị băng bao phủ, khiến việc tiếp cận và khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm 14/10, Tổng thống Trump cho rằng Greenland có trữ lượng dầu mỏ dễ khai thác lớn hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đối với an ninh Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố sắp thăm dò dầu khí, khoáng sản tại Greenland

Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn tại Greenland đang chuẩn bị bắt đầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo thuộc Bắc Cực này đối với an ninh của Mỹ và châu Âu.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN trong cùng ngày rằng an ninh năng lượng gắn liền với an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump sẽ tận dụng vị trí chiến lược của Greenland để mang lại lợi ích cho Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó cho rằng truyền thông đã phóng đại tham vọng của ông đối với Greenland và khẳng định chưa bao giờ cân nhắc sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump nhiều lần đề cập khả năng sáp nhập Greenland, viện dẫn tầm quan trọng của hòn đảo đối với an ninh Mỹ. Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Đến đầu năm 2026, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), ông tuyên bố loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự.

Tháng trước, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết những căng thẳng liên quan đến các tuyên bố của ông Trump về việc sáp nhập hòn đảo. Văn bản thỏa thuận trước hết khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Theo nội dung được công bố trên trang web Nhà Trắng, thỏa thuận điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hiệp ước năm 1951, vốn cho phép Mỹ đồn trú quân đội tại Greenland trong khuôn khổ phòng thủ của NATO. Văn bản đề cập đến hợp tác về khoáng sản, phát triển kinh tế và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nhưng không nêu cụ thể các điều khoản về dầu mỏ và khí đốt.

Thỏa thuận cũng tạo cơ sở cho khả năng thiết lập thêm các căn cứ của Mỹ và bảo đảm quyền tiếp cận quân sự của Washington trong trường hợp Greenland giành độc lập khỏi Đan Mạch.

Trong bài đăng ngày 14/10, ông Trump cho rằng Greenland có vai trò quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ, lập luận rằng các mối đe dọa trong tương lai, từ thiết bị bay không người lái đến tên lửa và các loại vũ khí mới, có thể liên quan đến khu vực này.

CNN cho biết đã liên hệ với Nhà Trắng, Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch và Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Greenland để đề nghị bình luận.