Greenland bác bỏ tuyên bố của Mỹ về khai thác tài nguyên

Thứ trưởng phụ trách khai khoáng Greenland Jørgen Hammeken-Holm xác nhận rằng các công ty Mỹ đang hoạt động tại đây. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng ta còn rất xa mới có thể nói rằng hoạt động thăm dò quy mô lớn đang diễn ra”. Theo ông, hiện có nhiều dự án thăm dò quy mô nhỏ được triển khai, song có thể phải mất “nhiều năm” trước khi các dự án này đi vào hoạt động.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “hoạt động thăm dò quy mô lớn dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đang chuẩn bị bắt đầu” tại Greenland. Ông gọi vùng lãnh thổ Bắc Cực này, vốn thuộc Đan Mạch, là “Greenland mới và tuyệt đẹp của chúng ta”. Tổng thống Trump cũng cho rằng các chuyên gia nhận định lượng dầu dễ khai thác tại Greenland lớn hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc khai thác tài nguyên tại Greenland từ lâu được đánh giá là gặp nhiều khó khăn do phần lớn các mỏ nằm ở những khu vực hẻo lánh thuộc Bắc Cực. Băng phủ dày, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng hạn chế khiến các dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian dài. Chính quyền Greenland cũng đã đình chỉ cấp giấy phép thăm dò dầu mỏ mới từ năm 2021 nhằm bảo vệ môi trường, dù đang xem xét khả năng cho phép các doanh nghiệp từng được cấp phép tiếp tục hoạt động.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang chịu sức ép trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong đó giá nhiên liệu tăng do tác động từ cuộc xung đột với Iran là một vấn đề đáng chú ý.

Hồi tháng 9, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh, qua đó khép lại tranh cãi về Greenland do ông Trump khơi mào sau những tuyên bố về khả năng sáp nhập vùng lãnh thổ này. Thỏa thuận hiện đại hóa và bổ sung cho hiệp định quốc phòng giữa Đan Mạch và Mỹ được duy trì từ năm 1951.

Theo nội dung được Nhà Trắng công bố, thỏa thuận không đề cập cụ thể đến dầu mỏ và khí đốt, nhưng nêu việc hợp tác về khoáng sản cũng như hợp tác nói chung trong lĩnh vực phát triển kinh tế.