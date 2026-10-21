Green SM trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 300.000 tài xế toàn quốc

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Green SM cùng Hệ thống Y tế Vinmec và trường Đại học VinUni khởi động chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ tài xế trên cả nước. Mục tiêu của chương trình là nâng cao khả năng hỗ trợ cộng đồng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu của đề án là tối thiểu 1% dân số nắm vững kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu thông qua đào tạo thực hành. Với hơn 300.000 học viên, chương trình của Green SM, Vinmec và VinUni sẽ đóng góp phần đáng kể vào mục tiêu chung.

Giảng viên Vinmec hướng dẫn quy trình xử trí nạn nhân ngừng tim phổi trong buổi học lý thuyết.

Theo kế hoạch, giáo trình bao quát phần lớn tình huống khẩn cấp tài xế có thể gặp khi lưu thông. Nhóm tai nạn giao thông hướng dẫn cách xử trí vết thương chảy máu, gãy xương, chấn thương đầu và cột sống. Nhóm cấp cứu y tế tập trung vào hồi sinh tim phổi, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc BE-FAST, xử trí dị vật đường thở, say nắng, say nóng và ngộ độc rượu. Học viên cũng làm quen với tình huống đặc biệt như cứu người đuối nước hay hỗ trợ sản phụ chuyển dạ bất ngờ.

Chương trình gồm 15 module ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng. Mỗi bài học trực tuyến qua video chỉ kéo dài 2-3 phút, phù hợp lịch làm việc linh hoạt của tài xế. Với thao tác đòi hỏi chuyên môn, học viên thực hành trực tiếp trên mô hình tại cơ sở của Vinmec hoặc VinUni, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ. Cuối khóa, giảng viên đánh giá kết quả qua bài thi trực tuyến.

Đội ngũ tài xế quan sát chuyên gia y tế làm mẫu thao tác kiểm tra hô hấp của nạn nhân trên mô hình.

Chia sẻ về chương trình, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, cho biết: “300.000 tài xế Green SM đang thực hiện hàng triệu chuyến xe xanh mỗi ngày. Trong nhiều trường hợp, họ là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nơi ai đó gặp sự cố sức khỏe và cần hỗ trợ kịp thời trước khi xe cấp cứu tới. Vì vậy, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ tài xế là việc nên làm, vừa để bảo vệ hành khách, vừa giúp đỡ người dân lúc nguy cấp. Với Green SM, đây là tiêu chuẩn dịch vụ bắt buộc, đồng thời là cách chúng tôi chung tay vì lợi ích cộng đồng”.

Học viên thực hành ép tim ngoài lồng ngực dưới sự giám sát của người hướng dẫn.

Sau thị trường Việt Nam, Green SM dự kiến mở rộng chương trình sang một số thị trường quốc tế phù hợp. Doanh nghiệp kỳ vọng mỗi chuyến xe xanh sẽ là hành trình an toàn, nhân văn, mỗi bác tài trở thành “nhân viên y tế dự phòng” tận tâm với mọi người xung quanh.