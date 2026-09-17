Green SM lần đầu đưa dịch vụ xe máy điện tới Indonesia

Tương tự tại Việt Nam, xe hai bánh vẫn là phương tiện đi lại chủ đạo của người dân Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Dịch vụ mới tại Indonesia sử dụng các mẫu xe máy điện VinFast Evo và Feliz II, với đội ngũ tài xế đã qua đào tạo. Người dùng có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM như thường lệ, trong đó có hình thức đặt xe thông thường và tính năng Green Now.

Theo hãng dịch vụ xe Việt, việc triển khai xe máy điện giúp Green SM mở rộng sang phân khúc di chuyển quãng ngắn trong đô thị, bên cạnh dịch vụ taxi điện dành cho những hành trình dài hơn.

Được biết, Green SM đồng thời đưa ra các chính sách dành cho tài xế, gồm những mô hình thuê xe với thời hạn khác nhau. Theo doanh nghiệp, mức phí thuê xe sở hữu từ 39.000 IDR/ngày, trong khi tài xế được đảm bảo thu nhập lên đến 160.000 IDR/ngày và có cơ hội sở hữu xe sau hai năm.

Với mô hình thuê xe linh hoạt, tài xế có thể lựa chọn thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, đặt cọc 150.000 IDR và được đảm bảo mức thu nhập 160.000 IDR/ngày trong hai tháng đầu, cùng thưởng hiệu suất.

Xét về tiềm năng, Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung là thị trường có những điều kiện thuận lợi cho dịch vụ gọi xe hai bánh. Quy mô đô thị lớn, nhu cầu di chuyển thường xuyên và đặc điểm giao thông khiến xe máy có lợi thế về khả năng luồn lách, tiếp cận các tuyến đường nhỏ và thực hiện những chuyến đi ngắn.

Việc sử dụng phương tiện điện có thể tạo thêm lợi thế về chi phí năng lượng và vận hành, dù hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào giá điện, chi phí thuê xe, tuổi thọ pin, khả năng đáp ứng của mạng lưới đổi pin và tỷ lệ sử dụng xe của tài xế.

Thách thức đối với mô hình này tại đảo quốc ASEAN sẽ nằm ở khả năng mở rộng đội xe và hạ tầng. Dịch vụ gọi xe điện cần bảo đảm đồng thời ba yếu tố: Số lượng xe đủ lớn, mạng lưới đổi pin thuận tiện và lượng khách hàng ổn định. Đặc biệt, với xe máy điện, thời gian và sự thuận tiện trong việc bổ sung năng lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến số chuyến mà tài xế có thể thực hiện mỗi ngày.

Thực tế, có một yếu tố được Green SM nhấn mạnh trong dịp này là hệ thống đổi pin. Theo công bố, các tài xế được miễn phí tối đa 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin V-Green.