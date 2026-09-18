Green i-Park mở rộng hợp tác thương mại tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Các đại biểu tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO-23) tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). (Ảnh: CTV)

Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng 24,8%; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án FDI mới tại Việt Nam với 849 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 3,69 tỷ USD.

Hợp tác hai nước đang chuyển từ thương mại truyền thống sang đầu tư, liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng, với các động lực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việt Nam định hướng thu hút các dự án có công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Công ty cổ phần Green i-Park (GiP) ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABC). (Ảnh: CTV)

Tại Nam Ninh, Công ty cổ phần Green i-Park đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABC). Với mạng lưới kết nối hơn 80 tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đến từ 12 quốc gia, CABC đang từng bước xây dựng cầu nối hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và thị trường ASEAN.

Thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội để Green i-Park mở rộng mạng lưới xúc tiến đầu tư, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư tại các dự án của Green i-Park tới nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Các đại biểu chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn. (Ảnh: CTV)

Chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn "Về đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại các khu công nghiệp Việt Nam", Green i-Park nhận định lợi thế của khu công nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở giá đất, mà ngày càng nằm ở khả năng cung cấp một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh: Quỹ đất sẵn sàng, hạ tầng đồng bộ, năng lượng ổn định và kết nối nhanh với chuỗi logistics cung ứng toàn cầu.

Green i-Park gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Tại Nam Ninh, Green i-Park cũng có dịp gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu trực tiếp nhu cầu, định hướng và tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời bước đầu trao đổi về khả năng hợp tác đối với các dự án phù hợp.

Những kết nối tại sự kiện sẽ là cơ sở để Green i-Park tiếp tục duy trì trao đổi và thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.