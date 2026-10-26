GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, tối 26-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM chủ trì, phối hợp Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM... tổ chức lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 - năm 2026 (GRECO 2026).

Lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông qua các phân khu chuyên biệt về công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong, viện nghiên cứu, trường đại học và khu công nghệ trọng điểm, sự kiện giới thiệu nhiều mô hình đột phá về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, robot, kinh tế tầm thấp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn.

Không gian trình diễn công nghệ robot quy mô 600m² là điểm nhấn nổi bật của GRECO 2026, quy tụ hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc về robot, trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong định hướng phát triển dài hạn, TPHCM xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò động lực mới để cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc GRECO 2026, tối 26-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá, GRECO 2026 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của thành phố. Không chỉ là nơi trưng bày, sự kiện đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng để kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho thành phố.

Robot dẫn đoàn đại biểu đi tham quan không gian triển lãm GRECO 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Clip: ĐÌNH DƯ

Trong khuôn khổ GRECO 2026 còn diễn ra chuỗi 5 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương chuyên sâu giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm cộng đồng cùng chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thời trang Việt Nam vào các khung giờ cố định tại khu vực sân khấu chính trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.